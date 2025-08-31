باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین برای اولین بار تصاویری از فرماندهان شهید خود از جمله شهید اسماعیل هنیه (ابو العبد)، شهید یحیی سنوار (ابو ابراهیم)، شهید محمد الضیف (ابو خالد)، شهید مروان عیسی (ابوالبراء)، شهید باسم عیسی (ابو عماد)، شهید محمد سنوار (ابو ابراهیم)، شهید رافع سلامه (ابو محمد) و شهید رائد ثابت (ابو محمد) را منتشر کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی شنبه شب ادعا کرد که «ابوعبیده» سخنگوی گردان‌های القسام را در شهر غزه به شهادت رسانده است.

ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد که «یک نیروی اصلی» جنبش حماس در منطقه شهر غزه در شمال این باریکه را به شهادت رسانده است.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم اشغالگر در این باره گفت که هدف حمله ارتش رژیم صهیونیستی در غزه با همکاری «شاباک» (سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی)، ابوعبیده سخنگوی گردان‌های شهید عزالدین القسام شاخه نظامی جنبش حماس بوده است.