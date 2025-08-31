پاری سن ژرمن در هفته سوم لیگ یک بالاخره از قدرت آشنای خود ‏رونمایی کرد و تولوز را در یک بازی عجیب با نتیجه ۶-۳ شکست داد. ‏

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - پاری‌سن‌ژرمن در سومین هفته لیگ یک ‏فرانسه نمایشی آتشین ارائه داد و با نتیجه ۶–۳ تولوز را در هم ‏کوبید. شبی پر از گل، صحنه‌های عجیب و یک ستاره درخشان به نام ‏ژوائو نوس‎. ‎

شاگردان لوئیس انریکه که دو بازی نخست را با برد‌های حداقلی پشت ‏سر گذاشته بودند، این بار با نمایشی هجومی همه‌چیز را عوض ‏ و تکلیف این بازی در همان یک ربع ابتدایی مشخص کردند. زمانی که ژائو نوس دست به انجام کار شگفت‌انگیزی زد و به فاصله هفت دقیقه، ۲ ضربه قیچی برگردان را به گل تبدیل کرد. گل بارکولا و اولین پنالتی دمبله هم در این میان عملاً پرونده بازی را بستند.

همان‌طور که از نتیجه مشخص است، تولوز آن‌قدر هم تیم دست‌وپا بسته‌ای نبود و یکی از گل‌ها رو در همون نیمه اول جبران کرد. این تیم میتونست در این نیمه گل دوم را هم بزند، اما شوالیه دروازه بان پی اس جی پنالتی کریستین کاسرس را مهار کرد.

 در نیمه دوم پنالتی بعدی دمبله و تکمیل هت‌تریک ژائو نوس، کاری کرد طوفان دقایق پایانی میزبان و ۲ گلی که در دقایق پایانی زد، بی‌اثر شود. شاگردان انریکه با این پیروزی ۹ امتیازی شدند. 

