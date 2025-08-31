مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اظهاراتی به شدت از رویکرد نظامی رژیم صهیونیستی در غزه انتقاد و تأکید کرد که راه حل نظامی برای این منطقه امکان‌پذیر نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از الجزیره، کایا کالاس گفت: اگر راه حل نظامی در غزه مفید بود، جنگ مدت‌ها پیش به پایان رسیده بود.

وی همچنین اعلام کرد که اقدام تل‌آویو در اعلام شهر غزه به عنوان منطقه جنگی، وضعیت انسانی را در این باریکه به مراتب بدتر کرده است.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه گفت که کشور‌های عضو این اتحادیه اقداماتی را علیه اسرائیل اتخاذ کرده‌اند.

کالاس همچنین افزود که گزینه‌هایی درباره نحوه تعامل با رژیم صهیونیستی در حال بررسی است و گفت‌و‌گو‌ها در این زمینه ادامه دارد.

با این حال، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اذعان داشت که اختلاف‌نظر‌هایی میان کشور‌های عضو این اتحادیه در خصوص چگونگی برخورد با رژیم صهیونیستی وجود دارد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش‌تر نسبت به اینکه اکثریت اعضای این اتحادیه با تحریم برخی از شرکت‌های رژیم صهیونیستی موافقت کنند، اظهار بدبینی کرد.

خبرگزاری فرانسه نوشت که وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز شنبه در دانمارک در مورد پیشنهاد تعلیق بودجه اختصاصی این نهاد به شرکت‌های نوپای اسرائیلی در چارچوب مجازات اولیه این رژیم بابت وضعیت بحرانی غزه رایزنی خواهند کرد.

با این حال این اتحادیه تاکنون نتوانسته است اکثریت لازم را برای برداشتن این گام به دست آورد، چه رسد به اینکه اتخاذ اقدام‌های شدیدتر علیه رژیم صهیونیستی.

کایا کالاس در آغاز جلسه روز شنبه به خبرنگاران گفت: من خیلی خوشبین نیستم و امروز قطعاً تصمیمی نخواهیم گرفت. این نشان دهنده اختلاف میان ما خواهد بود.

شکاف در بین کشور‌های حامی رژیم اسرائیل و کشور‌های طرفدار فلسطین باعث شده است که اتحادیه در مواجهه با بحران انسانی وخیم غزه ناتوان بماند و جمعی از کشور‌های اتحادیه اروپا که به دنبال مجازات گسترده‌تر رژیم اسرائیل هستند، ناامید شده‌اند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: سیاست خارجی اتحادیه اروپا ، نوار غزه ، رژیم صهیونیستی
