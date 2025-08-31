باشگاه خبرنگاران جوان - در این روز‌های گرم تابستانی قطعی‌های مداوم آب در برخی از نقاط کشور به صورت جریان دردسرساز تبدیل شده و مشکلاتی را برای شهروندان به وجود آورده است.

مدتی است که ساکنان برخی از مناطق مختلف شهرستان مشهد استان خراسان رضوی به ویژه ساکنان خیابان عنصری ۱۵ در جوار حرم امام رضا (ع) از قطعی‌های مداوم آب در ساعت‌های طولانی ابراز نارضایتی کردند.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام سه ماهی هست که ما از ساعت ۷ صبح تا حدودا ۱۱ شب آب نداریم. واقعا خسته شدیم. از مناطق مختلف مشهد سوال می‌کنیم همه مناطق به جز منطقه خیابان عنصری ۱۵ کنار حرم امام رضا (ع) آب دارند. فشار آب به شدت کم است و حتی به طبقه اول که ما هستیم هم آب نمی‌رسد. فقط در زمانی که نزدیک شهادت امام رضا (ع) بود با این که حجم جمعیت خیلی بیشتر بود فشار آب خوب شده بود، اما بعد از یک هفته دوباره بی آبی امد.