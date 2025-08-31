پنج سناتور دموکرات آمریکایی با ارسال نامه‌ای رسمی به مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده، خواستار اقدام فوری واشنگتن برای تسهیل ورود گسترده کمک‌های انسان‌دوستانه برای کودکان و مردم غزه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در نامه پنج سناتور دموکرات آمریکایی که در تارنمای رسمی «مارک کلی» سناتور دموکرات از ایالت آریزونا منتشر شده، با اشاره به بحران شدید گرسنگی در غزه به ویژه در میان نوزادان، تاکید شده است که کمبود شیر خشک و سوء تغذیه مادران باعث شده «فرمول آماده» (نوعی شیرخشک که نیازی به ترکیب با آب یا آماده‌سازی ندارد و مستقیما قابل مصرف است) تنها راه نجات بسیاری از نوزادان باشد.

در نامه مذکور که به امضای «مارک کلی» و «روبن گالیگو» (ایالت آریزونا)، «پیتر ولش» (ایالت ورمونت)، «تیم کین» (ایالت ویرجینیا) و «الیسا اسلاتکین» (ایالت میشیگان) سناتور‌های دموکرات آمریکایی رسیده، از دولت آمریکا خواسته شده است تا با استفاده از تمام ظرفیت دیپلماتیک خود، ورود فوری و گسترده شیر خشک، دارو و تجهیزات درمانی به غزه را تسهیل کند.

سناتور‌های آمریکایی در این نامه همچنین از عملکرد بنیاد انسان‌دوستانه غزه (GHF) که با حمایت رژیم صهیونیستی ایجاد شده است، انتقاد کرده و خواستار بازگشت به سازوکار توزیع کمک‌ها تحت نظارت سازمان ملل متحد شده‌اند.

آنها هشدار داده‌اند که ادامه وضعیت فعلی جان هزاران کودک را تهدید می‌کند و خواستار بازگشایی فوری و همزمان تمامی گذرگاه‌های منتهی به غزه شده‌اند تا کمک‌ها بدون تاخیر و مانع، وارد این منطقه شوند.

«بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی پیشتر خواستار کوچاندن اهالی غزه و اشغال و الحاق این منطقه به مناطق اشغالی این رژیم شده بود.

وزیر دارایی تندرو رژیم صهیونیستی گفت که هدف تل‌آویو تضعیف مراکز قدرت نظامی حماس تا خلع سلاح کامل آن است و هیچ توافقی مادامی که حماس توانایی احیای خود را دارد، نباید پذیرفته شود.

اسموتریچ با ادعای اینکه مشکل جمعیتی غزه در صورت مهاجرت «داوطلبانه» حل می‌شود، گفت: باید آب، برق و غذا به غزه قطع شود و هر کس با گلوله نمیرد، از گرسنگی خواهد مرد.

رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخته که بر اثر آن، افزون بر ویرانی‌های عظیم و قحطی مرگبار بیش از هزاران فلسطینی که بیشتر آنها زن و کودک هستند، شهید و زخمی شده‌اند.

تل آویو با تحقیر جامعه بین المللی و نادیده گرفتن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای توقف فوری جنگ و دستورات دیوان بین المللی دادگستری برای اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از اقدامات نسل کشی و بهبود وضعیت فاجعه بار انسانی در نوار غزه همچنان به جنایات نسل کشی علیه ساکنان این منطقه ادامه می‌دهد.

با وجود همه این جنایت‌ها، رژیم صهیونیستی اعتراف کرده که هنوز نتوانسته است به اهداف خود از این جنگ یعنی نابودی جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از نوار غزه دست یابد.
منبع: ایرنا

برچسب ها: نوار غزه ، رژیم صهیونیستی
نظرات کاربران
۱۰:۰۶ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
فقط متفورتر شدند .بدون رسیدن به اهداف شوم شان
البته با حمایت مستقیم امریکا و اروپا
