باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر پورمحمدی معاون رئیس جمهور در سفر به چهارمحال و بختیاری و بازدید از پروژه الحاقی بیمارستان هاجر (س) شهرکرد اظهارکرد: تلاش‌ها برای افزوده شدن ۲۳۰ تخت بیمارستانی با بهترین تجهیزات، این استان را به لحاظ شاخص‌های درمانی به میانگین کشوری نزدیک می‌کند.

وی افزود: در هفته دولت امسال، ۲۵ هزار میلیارد تومان جهت تسویه مطالبات داروخانه‌ها به وزارت بهداشت پرداخت شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: همچنین برای پرداخت معوقات کادر درمانی و پرستاران، طی هفته گذشته ۵ هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت داده شد.

دکتر پورمحمدی ادامه داد: در جهت تکریم و حفظ شان و منزلت کادر پرستاری، اضافه کار پرستاران نسبت به سال گذشته بیش از ۳۰۰ درصد افزایش یافت و از رقم ساعتی ۲۸ هزار تومان به ۹۰ هزار تومان رسید.