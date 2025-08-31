آغاز سفر چهار روزه پوتین به چین

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از خبرگزاری ریانووستی، پوتین در جریان این سفر چهار روزه که از امروز یکشنبه ۳۱ آگوست (۹ شهریور) آغاز شده و تا سوم سپتامبر (۱۲ شهریور) به طول خواهد انجامید، در اجلاس سازمان همکاری شانگهای (SCO) در شهر بندری تیانجین شرکت خواهد کرد و در حاشیه این اجلاس با رهبران خارجی، دیدار‌های دو جانبه خواهد داشت.

برنامه سفر رئیس جمهور روسیه همچنین شامل سفر به پکن است، جایی که گفت وگوی سه جانبه‌ای با رهبران مغولستان و چین و نیز دیدار‌های جداگانه با شی جین پینگ و سران سایر کشور‌ها برنامه‌ریزی شده است.

علاوه بر این، رئیس جمهور روسیه به عنوان مهمان اصلی در مراسم تشریفاتی در پکن که به مناسبت هشتادمین سالگرد پیروزی بر ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم برگزار می‌شود، حضور خواهد داشت.

وزارت خارجه چین پیشتر اعلام کرده بود که اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در روز‌های ۳۱ اوت و اول سپتامبر (۹ و ۱۰ شهریورماه) به میزبانی شهر تیانجین و به ریاست «شی جین پینگ» رئیس جمهور این کشور برگزار می‌شود.

براین اساس شی جین پینگ رئیس جمهور چین ریاست نشست امسال را برعهده خواهد داشت و در آن سخنرانی کلیدی خواهد داشت.

در نشست امسال نشست دیگری با عنوان «شانگ‌های پلاس» با مشارکت برخی از کشور‌های دیگر نیز برگزار خواهد شد.

جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۴۰۰ به عضویت رسمی سازمان همکاری شانگهای درآمده است. کشور‌های چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و بلاروس دیگر اعضای دائمی این سازمان هستند.

کشور‌های دیگری از جمله مغولستان به عنوان عضو ناظر و همچنین ارمنستان، جمهوری آذربایجان، کامبوج، نپال، سری‌لانکا، ترکیه، عربستان سعودی، قطر، مصر، کویت، مالدیو، میانمار، امارات و بحرین نیز شرکای گفت وگوی این سازمان هستند.

منبع: ایرنا