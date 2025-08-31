باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بنابر اعلام بانک مرکزی برنامه پیش‌فروش قطعی یک میلیون قطعه مسکوک طلا در تاریخ ۱۷ شهریورماه با سررسید ۳۰ آذر ۱۴۰۴ عملیاتی می‌شود.

گفتنی است، متقاضیان می‌بایست پیش از آغاز فرآیند سفارش‌گذاری، نسبت به ثبت‌نام در سامانه حراج سکه از طریق پایگاه اینترنتی مرکز مبادله به نشانی www.ice.ir اقدام کنند و همچنین تأمین وجوه لازم برای شرکت در فرآیند پیش‌فروش باید در روز‌های ۱۵ و ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۴ از طریق شارژ حساب کاربری در سامانه مذکور صورت پذیرد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی سکه‌های این حراج ضرب سال ۸۶ است و هر کد ملی میتواند ۱۵ عدد در قالب ۳ قطعه تمام، ۵ قطعه نیم و ۷ قطعه ربع سکه را خریداری کند.

پیش فروش سکه که اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در خصوص آن اظهار کرد: متقاضیان می‌توانند هم‌اکنون برای ثبت‌نام و احراز هویت به سامانه معاملات طلای مرکز مبادله ایران به نشانی market.ice.ir مراجعه کنند و این ثبت‌نام به صورت ۲۴ ساعته و در هفت روز هفته امکان‌پذیر است.

روند ثبت‌نام شرکت در پیش فروش سکه مرکز مبادله

سخنگوی مرکز مبادله ایران با اشاره به اینکه فرآیند ثبت‌نام برای افرادی که پیش از این احراز هویت کرده‌اند، نیاز به تکرار ندارد، تشریح کرد: اولین گام برای شرکت در حراج و پیش فروش سکه طلا شامل تکمیل فرایند احراز هویت و اطلاعات حساب کاربری نظیر شماره شبا، کد پستی و شعبه بانکی برای۴ تحویل سکه است. در گام دوم، مطابق با بازه‌ی زمانی اعلام‌شده در آگهی‌های حراج یا پیش فروش، واریز وجه صورت خواهد گرفت. سفارش گذاری سومین گام شرکت در حراج و پیش فروش سکه طلای بانک مرکزی است؛ به این معنی که متقاضی بعد از فعال شدن جلسه در بازه‌ی اعلام شده در آگهی جلسه، می‌تواند سفارش خود را ثبت کند.

وی ادامه داد: پس از تخصیص سکه، مبلغ پرداختی متقاضیانی که موفق به خرید نشوند، بازگردانده می‌شود و تحویل سکه نیز با مراجعه به شعبه بانک انتخاب‌شده و ارائه کارت شناسایی و کد رهگیری انجام خواهد شد‌.

حراج سکه در بازار تأثیرگذار است؟

تاثیر پیش فروش سکه در بازار که علیرضا بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهرات، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به حباب سکه که سال گذشته به حدود ۱۷ میلیون تومان رسید، اظهار داشت: این حباب بعد از اعلام خبر‌ها پیش فروش سکه بانک مرکزی، حدود ۶ تا ۷ میلیون تومان کاهش پیدا کرد. تجربه نشان داده که این اعلام‌ها و فروش‌ها تأثیرگذار است و می‌تواند نقش محوری در ثبات و کاهش قیمت‌ها ایفا کند.

بذرفشان ادامه داد: اما این امر مستلزم این است که شرایط اعلام‌ها و عرضه در بازار افزایش یابد. در این صورت، می‌تواند نقش مهمی در کاهش حباب سکه داشته باشد. نیاز است که مسئولین بانک مرکزی عرضه را بیشتر کنند تا هم ثبات و کاهش قیمت در بازار داخلی حاصل شود و هم حبابی که توجیه اقتصادی ندارد، تخلیه شود.

طرح پیش فروش سکه بانک مرکزی از طریق بستر مرکز مبادله از بهمن‌ماه ۱۴۰۳ آغاز شد و بر اساس آخرین آمار‌های اعلامی طی آن ۷۶۱ هزار و ۲۰۷ قطعه سکه برای سررسید ماه‌های اردیبهشت تا آبان پیش‌فروش شد تحویل سکه‌های سررسید‌های اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد با تعداد ۲۷۳ هزار و ۹۷۹ قطعه سکه به اتمام رسیده است.

در نهایت گفتنی است، برنامه پیش‌فروش قطعی انواع مسکوکات طلای بانک مرکزی از طریق مرکز مبادله با سررسید‌های بعدی ۳۰ دی ماه، ۳۰ بهمن‌ماه و ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۴ نیز ادامه خواهد داشت.