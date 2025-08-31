رسوایی افشای مامور سیا؛ جدال تازه در قلب اطلاعات آمریکا

باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه خبری انبیسی به نقل از منابع آگاه گزارش داد که تنشها در جامعه اطلاعاتی آمریکا، بهویژه میان «تولسی گبرد» مدیر اطلاعات ملی آمریکا و «جان راتکلیف» رئیس سازمان سیا، پس از رسوایی افشای یک مأمور سیا افزایش یافته است.
پیشتر، روزنامه والاستریتژورنال به نقل از منابع گزارش داد که گبرد هویت یک افسر مخفی سیا را که روی مسائل مربوط به روسیه فعالیت میکرد، افشا کرده و فهرستی از افراد محروم از دسترسی به اطلاعات محرمانه را منتشر کرده است.
این اقدام کارکنان سازمان سیا را شوکه کرده و به گفته منابع اطلاعاتی، این تازهترین نمونه از افزایش تنش و سوءتفاهم میان گبرد و رئیس سیا به شمار میرود.
به گفته مقامات سابق، گبرد احتمالاً در تلاش است با تشدید اقدامات خود برای شناسایی دشمنان سیاسی ترامپ، از جمله در درون سیا، نظر مساعد «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا را جلب کند.
پیشتر، تولسی گبرد اعلام کرده بود که دسترسی ۳۷ نفر از کارکنان فعلی و سابق نهادهای اطلاعاتی آمریکا به اطلاعات محرمانه را لغو کرده است. به گفته رئیس اطلاعات ملی آمریکا، این افراد با تحریف اطلاعات و افشای غیرمجاز دادههای محرمانه، اعتماد عمومی را خدشهدار کردهاند.
به گزارش منابع روزنامه والاستریتژورنال، دفتر گبرد پیش از انتشار فهرست ماموران مخفی هیچ مشورت جدیای با سیا نکرده و هنگام تهیه آن نیز اطلاعاتی از سیا درخواست نکرده است.
به نوشته این روزنامه آمریکایی، افشای هویت یک مأمور مخفی یا افسر اطلاعاتی جرم محسوب میشود، هرچند مشخص نیست این قانون شامل افشاگریهای دولتی هم میشود یا اینکه صرف قرار دادن نام فرد در یک فهرست بهعنوان افشاگری در نظر گرفته میشود یا خیر.
