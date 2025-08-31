تعیین تکلیف ۵هزار دستگاه خودرو در سازمان اموال تملیکی

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - احسان عسگری رئیس سازمان جمع آوری اموال تملیکی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت عرضه خودرو در مزایده اموال تملیکی اظهار داشت: در سازمان اموال تملیکی، ما تنها با خودروهای سواری سر و کار نداریم. در واقع، ماشین آلاتی که در حوزه راه‌سازی و معدنی فعالیت دارند نیز جزو دارایی‌های ما هستند.

وی ادامه داد: در حال حاضر، حدود ۵۰۰۰ خودرو در حال تعیین تکلیف هستند و ۱۶۰۰ دستگاه خودرو و ماشین آلات دیگر هم به زودی تعیین و تکلیف می شوند.

عسگری تاکید کرد: بخش عمده این خودروها در مزایده‌های مختلف قرار دارند. به ویژه در مزایده‌های شماره ۶۵۷ و ۲۹۳، ما بیش از ۱۵۰ خودرو را برای واگذاری ثبت کرده‌ایم. تاریخ بازگشایی این مزایده‌ها یازدهم است و ما منتظر نتایج آن هستیم تا ببینیم چه اتفاقی می‌افتد.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: یکی از اولویت‌های اصلی ما در حال حاضر، تعیین سرعت در تعیین تکلیف کالاهاست. همچنین، مدل تعیین تکلیف کالاها نیز در اولویت بعدی ما قرار دارد. اگر این دو حوزه را به خوبی مدیریت کنیم، امیدواریم که کارنامه قابل قبولی در زمینه تعیین تکلیف خودروها و ماشین آلات داشته باشیم.