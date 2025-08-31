تصاویری از برگزاری یادواره شهدای دولت در فیروزه

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت هشتم شهریورماه سالروز انفجار دفتر نخست وزیری و شهادت شهیدان رجایی و باهنر، یادواره شهدای دولت با حضور مدیرکل هماهنگی امور فرهنگی زائرین استانداری خراسان رضوی برگزار شد. مدیر کل فرهنگی و زیارت استانداری خراسان در این مراسم گفت: وفاق و همدلی در ایران اسلامی بارزترین نشان حکومت است و فلسفه تشکیل ادارات و حضور مدیران در دستگاه‌ها برای حل کردن و رفع مشکلات مردم است. "حجت اله شریعتمداری" افزود: باید شهدای دولت و خدمت را الگوی خود قرار دهیم. کارمندان حلقه واسط بین مردم و دولت هستند و تعهد دارند که هر شرایطی برای مردم کار کنند. حل مشکلات مردم در واقع همان زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهداست. وی ادامه داد: امروز با اختیارات دولت هر فرماندار، بخشدار و دهیار در حوزه سرزمینی خود به عنوان یک رئیس جمهور محسوب می‌شود. "محمد اسماعیل نصرآبادی" فرماندار شهرستان فیروزه هم در ابتدای این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و شهدای دولت، شهیدان رجایی، باهنر گفت: شهید جمهور رئیسی، خدمت به مردم درحکومت اسلامی را موهبت خداوند متعال می‌دانست. اجرای سرود دانش آموزی، مداحی و قدردانی از خانواده شهدای کارمند از برنامه‌های این مراسم بود

