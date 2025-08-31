تصاویری از برگزاری یادواره شهدای دولت در فیروزه

شهروندخبرنگار ما تصاویری از برگزاری مراسم یادواره شهدای دولت در شهر فیروزه استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت هشتم شهریورماه سالروز انفجار دفتر نخست وزیری و شهادت شهیدان رجایی و باهنر، یادواره شهدای دولت با حضور مدیرکل هماهنگی امور فرهنگی زائرین استانداری خراسان رضوی برگزار شد. مدیر کل فرهنگی و زیارت استانداری خراسان در این مراسم گفت: وفاق و همدلی در ایران اسلامی بارزترین نشان حکومت است و فلسفه تشکیل ادارات و حضور مدیران در دستگاه‌ها برای حل کردن و رفع مشکلات مردم است. "حجت اله شریعتمداری" افزود: باید شهدای دولت و خدمت را الگوی خود قرار دهیم. کارمندان حلقه واسط بین مردم و دولت هستند و تعهد دارند که هر شرایطی برای مردم کار کنند. حل مشکلات مردم در واقع همان زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهداست. وی ادامه داد: امروز با اختیارات دولت هر فرماندار، بخشدار و دهیار در حوزه سرزمینی خود به عنوان یک رئیس جمهور محسوب می‌شود. "محمد اسماعیل نصرآبادی" فرماندار شهرستان فیروزه هم در ابتدای این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و شهدای دولت، شهیدان رجایی، باهنر گفت: شهید جمهور رئیسی، خدمت به مردم درحکومت اسلامی را موهبت خداوند متعال می‌دانست. اجرای سرود دانش آموزی، مداحی و قدردانی از خانواده شهدای کارمند از برنامه‌های این مراسم بود
منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

