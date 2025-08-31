جانباز البرزی با ایثار جاودانه به قافله شهدا پیوست و در تاریخ جاودانه شد

باشگاه خبرنگاران جوان _ پیکر این جانباز شهید امروز، یکشنبه ۹ شهریورماه، با حضور خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، مسئولین و اقشار مختلف مردم از ساعت ۱۰:۳۰ صبح از مقابل منزل وی واقع در اسلام آباد منطقه پنج خیابان مجاهد کوچه احمد خمینی تشییع و در گلزار شهدای امامزاده محمد علیه‌السلام کرج به خاک سپرده خواهد شد.

جانباز شهید «حسن پرهیزکار»، متولد چهارم خردادماه ۱۳۱۹، در سال ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۵ در شلمچه، با دلی پر از ایثار و فداکاری، مدال پرافتخار جانبازی را بر گردن آویخت.

منبع روابط عمومی امور ایثارگران البرز