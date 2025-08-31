سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس می‌گوید دولت در شرایط خاصی بر سر کار آمد و شرایط خاص کشور طبیعتاً کار دولت را سخت و پیچیده کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره عملکرد یک‌ساله دولت گفت: دولت در برخی از موارد موفق بوده و در برخی از موارد هم موفق نبوده؛ واقعیت این است که دولت در شرایط خاصی بر سر کار آمد و شرایط خاص کشور طبیعتاً کار دولت را سخت و پیچیده کرد مخصوصاً این اتفاقاتی که در جبهه مقاومت افتاد و این جنگ ۱۲ روزه‌ای که رژیم غاصب صهیونی و آمریکای جنایتکار بر ملت ما تحمیل کردند، شرایط اداره کشور را نسبت به گذشته متفاوت کرد.

نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس بیان کرد: به نظر می‌رسد دولت در برخی از موارد که به احکام برنامه هفتم تمکین کرد مثل بحث استمرار سبد کالای الکترونیک برای کمک به خانوار در بحث حمایت‌های یارانه‌ای و همچنین توجه دولت به برخی از طرح‌های اولویت‌دار در کشور و تمرکز بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ازجمله گام‌های موفقی بوده که تاکنون برداشته است.

این نماینده مجلس می‌گوید حقیقتاً تساهل و تسامح دولت در حل معضلات فرهنگی، اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی همچنین ساختارمند شدن فضای مجازی با توجه به آسیب‌ها و مشکلاتی که در جنگ ۱۲ روزه از محل فضای مجازی بر کشور وارد شد از نقاط ضعف دولت محسوب می‌شود. 

راستینه بیان کرد: به نظر می‌رسد دولت محترم در حوزه فرهنگی فاقد یک نظام‌نامه مشخص برای ارتقای سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی است. طبیعتاً دولت، دولت همه مسائل کشور مثل مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است و نمی‌تواند به بهانه مسائل اقتصادی از مسائل فرهنگی عدول کند و نمی‌تواند به بهانه شرایط خاص کشور در حوزه سیاست خارجی دچار تساهل و تسامح شود.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: به نظر می‌رسد سیاست‌های دولت در مباحث منطقه‌ای نسبت به دولت قبل ضعیف‌تر شده، درحالی‌ که در دولت گذشته روابط منطقه‌ای ما شرایط بسیار رو به رشدی را تجربه می‌کرد. 

نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس اضافه کرد: عضویت ما در سازمان شانگهای و سازمان بریکس نیازمند داشتن برنامه‌ای برای پایدارسازی حضور جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌های منطقه‌ای است لذا به نظر می‌رسد دولت محترم در حوزه‌های سیاست خارجی، فرهنگی و اجتماعی کارنامه‌ای نیازمند تمرکز و مداقه‌ای بیشتری است و باید تلاش بیشتری انجام دهد.

راستینه گفت: در مسائل اقتصادی، به‌ویژه در بحث مهار تورم و گرانی، دولت ضعیف عمل کرده است. تورم و گرانی شرایط سختی را بر جامعه تحمیل کرده و دولت محترم باید سریعاً در رویه‌های غلط اقتصادی که یکی از آن‌ها برداشت پول از بانک مرکزی و دیگری عدم هدایت نقدینگی به سمت تولید است اصلاح رویه داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار کرد: کارنامه دولت در حمایت از بخش‌های تولیدی با توجه به اینکه سال مشارکت در عرصه تولید است، چندان قابل قبول نیست و دولت محترم باید در این عرصه هم تلاش بیشتری داشته باشد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۸ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
ی عده هستند وقتی از ی دولتی انتقاد میکنی فک میکنن طرفدار دولت قبلی هست همیشه توی توهم چپ و راستی گیر کردن تا این برنامه اصلاح طلب اصولگرا بین خود مردم عادی حل نشه همین آش و همین کاسه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۵ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
بابا بی خیال شما بچسبید به مذاکره خودتونو اذییت نکنید با مذاکره همچی حل میشه ی ترکمنچای (برجام۲)ببندید حل میشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۸ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
دولت برای جبران کسری بودجه خود با افزایش قیمت دلار مردم را هر روز فقیر تر می کند.
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۹ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
خواهش میکنم اینقدر تحریک کننده انتقاد نکنید الان در شرایطی هستیم که باید هوای هم رو داشته داشته باشیم وکمک کنبم به رفع مشکلات نه اینکه با دامن زدن به اختلاف باعث خوشحالی بعضیا بشیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۲ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
دولت قبلی همتون خواب بودید الان بیدار شدید
۰
۷
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۰:۱۱ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
دولت درشرایط خاصی به روی کارآمد با روی کارآمدن این دولت ورئیس جمهورشرایط خاصی برای ایران ایجادکرداصلاح شود بهتراست.
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
احسان طالبی
۰۹:۴۵ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
تااونجایی که من یادم میاد همش گفتید شرایط خاص و برهه حساس کنونی.. خسته نشدید از این سو مدیریت..
اون دولت اینم مجلس..
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۰ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
کلا دولت ومجلس کارنامه خیلی ضعیفی دارند.
ما مردم از عملکرد شما ناراضی هستیم
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ali
۰۸:۵۵ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
و مجلس در این شرایط سخت کار دولت را سخت تر کرد و با مشغول کردن نیروهای امنیتی به کارهای بیهوده (سعی در القای دو دستگی)شرایط را برای حمله دشمنان تسهیل نمود!
۴
۷
پاسخ دادن
