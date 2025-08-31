باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور ـ مهدی مولایی اظهار کرد: با هدف کاهش تصادفات جادهای، ارتقای ضریب ایمنی محورها و صیانت از جان کاربران جادهای، اقدامات موثری در نقاط حساس و پرحادثه شهرستان شهرکرد انجام گرفته است.
رئیس راهداری شهرکرد گفت: طی این عملیات، بیش از ۵۰ عدد بولارد و بشکههای آشکارساز در سهراهیها، تقاطعها و ورودیهای پرخطر نصب شد.
وی افزود: محورهای ایمنسازیشده شامل سهراهی خوزستان (محدوده شهر کیان)، محور شهرکرد به شمسآباد و ورودی شرکت حجاب در همان مسیر هستند که در سالهای گذشته با آمار بالایی از حوادث جادهای مواجه بودهاند. با ایمنسازی این نقاط، انتظار میرود میزان تصادفات در این نواحی به شکل محسوسی کاهش یابد.
مولایی با اشاره به وضعیت خاص برخی ورودیها و خروجیهای صنعتی در شهرستان گفت: یکی از اقدامات مهم دیگر، ایمنسازی ورودی و خروجی کارخانه حجاب بود؛ محلی که در سالهای اخیر چندین حادثه رانندگی در آن رخ داده و بارها از سوی شهروندان و رسانهها مورد مطالبه قرار گرفته بود. با نصب تجهیزات هشداردهنده، بشکههای ایمنی و اصلاح نقاط کور، این ورودی اکنون وضعیت ایمنتری دارد.
رئیس راهداری شهرکرد اضافه کرد: از ابتدای سال تاکنون، بیش از ۱۰۰ اقدام عمرانی، ایمنی و اصلاحی در حوزه نگهداری و ایمنسازی راههای شهرستان انجام شده که شامل خطکشی، نصب تابلوهای هشداردهنده، چراغهای چشمکزن، اصلاح شیبهای خطرناک، لکهگیری و پاکسازی حریم راهها بوده است.
وی تأکید کرد: راهداری شهرستان شهرکرد با تمام ظرفیت و توان، در مسیر افزایش ایمنی جادهها، کاهش تصادفات و بهبود کیفیت عبور و مرور گام برمیدارد. مشارکت شهروندان در رعایت نکات ایمنی، مکمل این تلاشهاست و امیدواریم با همکاری عمومی، شاهد کاهش هرچه بیشتر حوادث جادهای باشیم.