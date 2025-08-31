رقابت‌های تنیس آزاد آمریکا با صعود سینر به یک هشتم نهایی و حذف زورف ادامه یافت. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده -  ادامه  تنیس آزاد آمریکاصع، یانیک سینر مرد نخست دنیای تنیس در اولین محک جدی خود با پیروزی ۳ - ۱ مقابل دنیس شاپووالوف راهی مرحله یک هشتم نهایی این رقابت‌ها شد. مدافع عنوان قهرمانی در این دیدار پس از شکست ۵ - ۷ در ست اول؛ ۶ - ۴ در ست دوم پیروز شد، اما در ست سوم کار برایش گره خورد و در حالی که از حریفش عقب بود، با یک بازگشت به موقع این ست رو ۶ - ۳ برد و ست چهارم را هم با همین نتیجه از آن خود کرد تا پنجمین سال پیاپی به یک هشتم نهایی تنیس آزاد آمریکا برسه. 

فلیکس اوژه الیاسیم با حذف الکساندر زورف آلمانی راهی دور یک هشتم نهایی مسابقات شد. تنیسباز کانادایی با وجود شکست ۶-۴ در ست نخست، به بازی برگشت و با ارائه نمایشی هجومی و تماشایی موفق شد بخت سوم مسابقات را در سه ست بعدی با نتایج ۷-۶، ۶-۴ و ۶-۴ شکست دهد. 

در دیگر بازی‌های امروز، لورنزو موزتی در پی انصراف فلاویو کوبولی راهی مرحله یک هشتم نهایی شد، آندری روبلف ۳ - ۲ از سد وانگ گذشت. خامه مونار ۳ – ۰ مقابل زیزو بِرگ به برتری رسید و الکس دمنیور ۳ – ۱ مقابل دانیل آلتمایر به پیروزی دست یافت.

تنیس ویمبلدون؛
سینر حریف آلکاراس مدافع عنوان قهرمانی شد/ نوله در یکقدمی فینال کم آورد
یک عکاس مسابقات تنیس آمریکا را به جنجال کشید
قهرمانی تاریخی سینر در ویمبلدون/ آلکاراس از هت تریک بازماند
افشین پیروانی تا رأی استیناف مشکلی برای فعالیت ندارد
مهدی طارمی در آتن/ امضای قرارداد تا ساعاتی دیگر
آگزبورگ ۲ - ۳ بایرن مونیخ/ فرار تیم کمپانی از کامبک خوردن
مقر کنفدراسیون کبدی آسیا تا ۲ ماه آینده به ایران منتقل می‌شود
برد لحظه آخری ناپولی مقابل کالیاری/ سوله ستاره جدید گلادیاتور‌ها
فینالیست شدن برادران عالمیان در مسابقات دونفره فیدر چک
آغاز دوباره تمرینات پرسپولیس
آلاوس ۱ - ۱ اتلتیکو مادرید/ کشتی سیمئونه در گرداب
ستاره منچستریونایتد به چلسی پیوست
نبرد غول‌ها در ۹۷ کیلوگرم: پادشاه جوان در پی طلای کشتی جهان
