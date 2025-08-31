باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - ادامه تنیس آزاد آمریکاصع، یانیک سینر مرد نخست دنیای تنیس در اولین محک جدی خود با پیروزی ۳ - ۱ مقابل دنیس شاپووالوف راهی مرحله یک هشتم نهایی این رقابت‌ها شد. مدافع عنوان قهرمانی در این دیدار پس از شکست ۵ - ۷ در ست اول؛ ۶ - ۴ در ست دوم پیروز شد، اما در ست سوم کار برایش گره خورد و در حالی که از حریفش عقب بود، با یک بازگشت به موقع این ست رو ۶ - ۳ برد و ست چهارم را هم با همین نتیجه از آن خود کرد تا پنجمین سال پیاپی به یک هشتم نهایی تنیس آزاد آمریکا برسه.



فلیکس اوژه الیاسیم با حذف الکساندر زورف آلمانی راهی دور یک هشتم نهایی مسابقات شد. تنیسباز کانادایی با وجود شکست ۶-۴ در ست نخست، به بازی برگشت و با ارائه نمایشی هجومی و تماشایی موفق شد بخت سوم مسابقات را در سه ست بعدی با نتایج ۷-۶، ۶-۴ و ۶-۴ شکست دهد.



در دیگر بازی‌های امروز، لورنزو موزتی در پی انصراف فلاویو کوبولی راهی مرحله یک هشتم نهایی شد، آندری روبلف ۳ - ۲ از سد وانگ گذشت. خامه مونار ۳ – ۰ مقابل زیزو بِرگ به برتری رسید و الکس دمنیور ۳ – ۱ مقابل دانیل آلتمایر به پیروزی دست یافت.