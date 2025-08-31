باشگاه خبرنگاران جوان _ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد با اشاره به حجم گسترده پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان گفت: برای تکمیل زیرساخت‌های آب و فاضلاب این طرح بزرگ، حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار شامل پنج هزار میلیارد برای آب و شش هزار میلیارد برای فاضلاب مورد نیاز است.

جلال علمدار مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد، در تشریح آخرین وضعیت تأمین زیرساخت‌های آبی و فاضلاب طرح نهضت ملی مسکن در استان گفت: این طرح شامل ۸۰ هزار و ۸۲۸ واحد مسکونی در ۸۸ سایت است که نیاز آبی آن به طور متوسط ۸۶۵ لیتر در ثانیه برآورد می‌شود.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده افزود: تاکنون ۱۹۵ کیلومتر شبکه توزیع آب اجرا شده که از این میزان ۸۶ کیلومتر طی یک سال گذشته تکمیل شده است و همچنین از مجموع ۱۱۶ کیلومتر خطوط انتقال آب مورد نیاز، تنها ۶.۷ کیلومتر اجرا شده که ۳ کیلومتر آن مربوط به سال گذشته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد ادامه داد: برای ذخیره‌سازی آب این واحدها، احداث ۳۱ باب مخزن با ظرفیت ۸۶ هزار مترمکعب در دستور کار قرار دارد.

علمدار با بیان اینکه تأمین زیرساخت‌های فاضلاب نیز بخش مهمی از این پروژه است، تصریح کرد: از مجموع ۸۰۲ کیلومتر شبکه و خطوط انتقال فاضلاب مورد نیاز، تاکنون ۲۶ کیلومتر اجرا شده که ۱۵ کیلومتر آن طی یک سال گذشته بوده است و همچنین ظرفیت تصفیه‌خانه فاضلاب برای این پروژه ۴۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز طراحی شده است.

او با اشاره به وضعیت انشعابات خاطرنشان کرد: تاکنون چهار هزار و ۴۲۵ انشعاب آب نصب و شش هزار و ۸۱۷ انشعاب دیگر آماده نصب است، در حالی‌که تعداد انشعاب مورد نیاز بیش از ۸۰ هزار فقره است و در حوزه فاضلاب نیز 2 هزار و ۹۶ انشعاب نصب‌شده و ۸۵۷ انشعاب آماده نصب وجود دارد، در حالی‌که نیاز به بیش از ۶۹ هزار انشعاب برآورد شده است.

به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد، تاکنون بیش از هزار و ۲۳۹ میلیارد تومان هزینه برای این پروژه صرف شده که از این میزان، حدود ۵۴۰ میلیارد تومان از منابع داخلی شرکت آبفا تأمین شده است.

علمدار تأکید کرد: برای تحقق کامل اهداف نهضت ملی مسکن و تأمین پایدار آب و فاضلاب واحدهای در حال احداث، نیاز به ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار است که تأمین این منابع، شرط اساسی موفقیت این طرح ملی در یزد خواهد بود.