گشایش باشگاه تخصصی قایقرانی در بابلسر

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - باشگاه تخصصی قایقرانی سکان بابلسر با اعتباری بالغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان توسط مریم شاکری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کنار بابلرود تاسیس شده است.

آئین گشایش این باشگاه با حضور پهلوان معاون توسعه امور ورزشی مدیر کل ورزش و جوانان مازندران، عرب مسئول امور ورزش بانوان این اداره کل، خوش نفس رئیس هیات قایقرانی مازندران، ملک‌تبار رئیس اداره ورزش بابلسر، برقی رئیس اداره گردشگری بابلسر، محمدنژاد مسئول کانون بسیج ورزشکاران شهرستان و جمعی از کارکنان ورزش شهرستان و استان و پیشکسوتان و قهرمانان ورزش قایقرانی حضور داشتند.

در حال حاضر ۶٠ ورزشکار و ۱٠ مربی رشته کانوپولو، در رشته‌های دراگون بوت، کایاک و تورینگ، پدل برد در باشگاه سکان بابلسر فعالیت دارند.