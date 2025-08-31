به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، باشگاه تخصصی قایقرانی سکان بابلسر گشایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - باشگاه تخصصی قایقرانی سکان بابلسر با اعتباری بالغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان توسط مریم شاکری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کنار بابلرود تاسیس شده است.

آئین گشایش این باشگاه با حضور پهلوان معاون توسعه امور ورزشی مدیر کل ورزش و جوانان مازندران، عرب مسئول امور ورزش بانوان این اداره کل، خوش نفس رئیس هیات قایقرانی مازندران، ملک‌تبار رئیس اداره ورزش بابلسر، برقی رئیس اداره گردشگری بابلسر، محمدنژاد مسئول کانون بسیج ورزشکاران شهرستان و جمعی از کارکنان ورزش شهرستان و استان و پیشکسوتان و قهرمانان ورزش قایقرانی حضور داشتند.

در حال حاضر ۶٠ ورزشکار و ۱٠ مربی رشته کانوپولو، در رشته‌های دراگون بوت، کایاک و تورینگ، پدل برد در باشگاه سکان بابلسر فعالیت دارند.

برچسب ها: مسابقات قایقرانی ، لیگ کانوپولو
خبرهای مرتبط
۲ پیروزی و یک شکست برای شهید رسولی نوشهر در لیگ برتر کانوپولو بانوان کشور
بانوان مازندرانی در سومین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی کانوپولو
شهید رسولی نوشهر بر سکوی سوم لیگ کانوپولوی بانوان کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جاده‌های شمال تا روز سه شنبه زیر بار محدودیت‌های ترافیکی
گشایش باشگاه تخصصی قایقرانی در بابلسر
افتتاح پروژه‌های جدید آبرسانی برای غرب مازندران
تامین و توزیع مرغ سراسر کشور از مازندران
باند جعل و کلاهبرداری در غرب مازندران متلاشی شد
کشف ۲۰۰ موتور برق و پمپ آب قاچاق در بابل
آخرین اخبار
کشف ۲۰۰ موتور برق و پمپ آب قاچاق در بابل
باند جعل و کلاهبرداری در غرب مازندران متلاشی شد
تامین و توزیع مرغ سراسر کشور از مازندران
افتتاح پروژه‌های جدید آبرسانی برای غرب مازندران
گشایش باشگاه تخصصی قایقرانی در بابلسر
جاده‌های شمال تا روز سه شنبه زیر بار محدودیت‌های ترافیکی
نقش‌آفرینی خیرین در توسعه مراکز سلامت الگویی ماندگار برای آینده 
بازداشت راننده پرایدی که ۳ زن را زیر گرفت+ فیلم
کشور به ۱۰۰ هزار پرستار جدید نیاز دارد
نمره بابلی‌ها به عملکرد یک ساله دولت
دستگیری سارقان سریالی از ویلا‌ها و منازل خالی از سکنه در بابل
کشف ۳۰ تن انواع چوب جنگلی قاچاق در عباس آباد