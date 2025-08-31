تظاهرات هزاران نفر در سراسر اراضی اشغالی علیه نتانیاهو

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - هزاران اسرائیلی روز شنبه در چندین شهر در سراسر اراضی اشغالی تظاهرات کردند تا خواستار توافقی برای آزادی اسرا شوند.

هزاران نفر از جمله خانواده‌های اسرا در میدان گروگان‌های تل‌آویو در مرکز اسرائیل تجمع کردند. به گزارش روزنامه یدیعوت آحارونوت، تجمعات مشابهی در شهر‌های دیگر از جمله حیفا در شمال برگزار شد.

این روزنامه نوشت: معترضان شعار‌هایی سر دادند و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و کابینه اش را به مانع‌تراشی در توافق و به خطر انداختن عزیزانشان متهم کردند.

اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ نزدیک به ۶۳۴۰۰ فلسطینی را در غزه به شهادت رسانده است. این عملیات نظامی، این منطقه محصور را که با قحطی رو‌به‌رو است، ویران کرده است.

نوامبر گذشته، دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق او را به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه صادر کرد.

اسرائیل همچنین به دلیل جنگ خود علیه این منطقه محصور با پرونده نسل‌کشی در دیوان بین‌المللی دادگستری رو‌به‌رو است.

منبع: آناتولی