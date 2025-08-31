ترافیک پرحجم و سنگین صبحگاهی در تهران

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از ترافیک پرحجم و سنگین صبحگاهی در معابر و بزرگراه‌های پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های شهر تهران گفت: در خال حاضر مسیر غرب به شرق خیابان آزادی بعد از استاد معین تا بهبودی، بزرگراه شهید همت از بوستان پردیسان تا خیابان گاندی، بزرگراه حکیم از بلوار شقایق تا بزرگراه یادگار امام (ره) و بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل تا فرحزادی، بار ترافیک پرحجم و سنگین است.

سرهنگ کشیر در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید بابایی از نوبهار تا بزرگراه امام علی ع، بزرگراه زین الدین از شمس آباد تا پاسداران، بزرگراه صدر از بلوار کاوه تا بعد از شریعتی و بزرگراه شهید سلیمانی از استاد حسن بنا تا پل سید خندان، بار ترافیکی پرحجم و سنگین را به خود اختصاص داده است.

وی بیان داشت: همچنین در مسیر جنوب به شمال، بزرگراه نواب صفوی از ۹ دی تا تونل توحید، بزرگراه سعیدی از میدان فتح تا خیابان دامپزشکی نیز شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگین هستیم.

