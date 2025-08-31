تامین و توزیع مرغ سراسر کشور از مازندران

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - جعفری سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از تامین و توزیع مرغ کشتارگاه‌های مازندران در سراسر کشور خبر داد و با اشاره به آخرین آمار‌های ارائه شده توسط انجمن کشتارگاه‌های استان و اداره کل دامپزشکی، گفت: در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ بیش از ۱۳۶ هزار و ۹۸۴ کیلوگرم مرغ به میادین تهران و ۸۰ هزار و ۱۵۵ کیلوگرم به فروشگاه‌های این استان ارسال شده است.

او افزود: جمع مرغ آماده طبخ ارسالی به تهران به ۲۱۷ هزار و ۱۳۹ کیلوگرم رسیده است. همچنین، بیش از ۱۴۴ هزارو ۱۳۰ قطعه مرغ زنده به کشتارگاه‌های تهران ارسال شده و مجموع گوشت مرغ ارسالی به این استان به ۵۳۴ هزار و ۲۲۵ کیلوگرم بالغ شده است.

جعفری گفت: در استان مازندران نیز بیش از ۴۸۷ هزار و ۹۷۵ کیلوگرم گوشت مرغ توزیع شده است. علاوه بر این، مرغ آماده طبخ از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش و گلستان نیز در سطح استان توزیع می‌شود.

او همچنین از ارسال بیش از ۱۰۵ هزار و ۳۹۲ کیلوگرم گوشت مرغ آماده طبخ به سایر استان‌ها و ۴۲ هزار و ۵۰۰ قطعه مرغ زنده به استان‌ها خبر داد.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع سازمان با بیان اینکه این آمار‌ها نشان‌دهنده افزایش چشمگیر عرضه مرغ به بازار‌های کشور و بهبود وضعیت تامین این کالای اساسی در سطح ملی است، ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزی مازندران با همکاری کشتارگاه‌های استان، گام‌های موثری در جهت تامین نیاز‌های داخلی و کاهش نگرانی‌های موجود برداشته است.