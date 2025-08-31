اولین حضور دیپلماتیک چندجانبه رهبر کره شمالی در چین

باشگاه خبرنگاران جوان- اعظم پورکند -کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، قرار است این هفته گام اولیه خود را در صحنه دیپلماتیک چندجانبه در چین بردارد و سفر برنامه‌ریزی شده او برای شرکت در یک رژه نظامی در پکن، زمینه را برای یک نشست سه جانبه احتمالی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، فراهم می‌کند.

این اولین بار برای کیم، که در اواخر سال ۲۰۱۱ به قدرت رسید، خواهد بود که در یک رویداد دیپلماتیک چندجانبه شرکت می‌کند. پدربزرگش و بنیانگذار کره شمالی، کیم ایل سونگ، در سال ۱۹۵۹ در یک رژه نظامی در پکن شرکت کرد.

تصمیم کیم برای شرکت در رژه نظامی چین به مناسبت هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم، در کنار پوتین و شی، چند روز پس از آن اعلام شد که لی جائه میونگ، رئیس جمهور کره جنوبی، و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در نشست مهم خود در واشنگتن، اشتیاق خود را برای از سرگیری دیپلماسی با کره شمالی ابراز کردند.

حضور کیم در رژه نظامی این هفته در پکن به همراه پوتین و شی جین پینگ، نشانه‌ای قوی از این است که رهبر کره شمالی هیچ علاقه‌ای به تعامل دیپلماتیک با کره جنوبی یا ایالات متحده ندارد.

کیم و پوتین که پیش از این نشست‌های دوجانبه‌ای برگزار کرده بودند، روابط نظامی خود را عمیق‌تر کرده‌اند و پیونگ یانگ نیرو‌ها و سلاح‌های خود را برای کمک به جنگ مسکو علیه اوکراین اعزام کرده است.

به گفته رسانه‌های روسی، کیم، پوتین و شی در رژه نظامی میدان تیان‌آن‌من در پکن در تاریخ ۳ سپتامبر شرکت خواهند کرد.

گزارش روسی به نقل از یک مقام کرملین اعلام کرد که کیم در سمت چپ شی و پوتین در سمت راست شی خواهد نشست.

اگر کیم تصمیم بگیرد با قطار ویژه به چین سفر کند، حدود ۲۰ ساعت طول خواهد کشید.

برخی از تحلیلگران در کره جنوبی گفتند که کیم به احتمال زیاد از قطار سبز جنگلی خود به جای "چامائه-۱" استفاده خواهد کرد، هواپیمای شخصی که کیم طبق گزارش‌ها در سال‌های اولیه ریاست جمهوری خود برای سفر‌های داخلی طولانی مدت از آن استفاده می‌کرد.

کیم در سخنرانی خود در سال ۲۰۲۳ به «جنگ سرد جدید» که در حال قدرت گرفتن است اشاره کرد و بر قصد این کشور برای «همبستگی ضد آمریکایی» تأکید کرد و به تلاش‌های دیپلماتیک برای ایجاد تعادل در برابر ایالات متحده و متحدانش اشاره کرد.

کارشناسان همچنین ارزیابی کردند که به نظر می‌رسد کره شمالی سفر کیم به چین را به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای بهبود روابط متزلزل با پکن در انتظار پایان جنگ روسیه و اوکراین انتخاب کرده است، جنگی که می‌تواند تمرکز مسکو را به سمت غرب تغییر دهد.

از سال گذشته، پیونگ یانگ به سرعت با مسکو همسو شده و نیرو‌هایی را برای حمایت از روسیه در جنگ علیه اوکراین اعزام کرده و به روسیه به عنوان تأمین‌کننده اصلی منابع و کمک‌های نادر خود روی آورده است.

همسویی پیونگ یانگ و مسکو روابط رژیم با پکن را متشنج کرده است، اما کره شمالی و چین اخیراً نشانه‌هایی از بهبود روابط را نشان داده‌اند، به طوری که چو ریونگ-هائه، رئیس کمیته دائمی پارلمان کره شمالی، در مراسمی که اخیراً توسط سفارت چین در پیونگ یانگ برای جشن سالگرد برگزار شد، شرکت کرد.

تحلیلگران همچنین معتقدند که کیم ممکن است تصمیم گرفته باشد در رژه نظامی شرکت کند تا از روابط نزدیک‌تر کره شمالی با چین برای تقویت موقعیت چانه‌زنی خود پیش از از سرگیری احتمالی مذاکرات با ایالات متحده استفاده کند.

لیم یول-چول، استاد موسسه مطالعات خاور دور دانشگاه کیونگنام، گفت: «سفر کیم نشان می‌دهد که او قصد دارد از آن به عنوان فرصتی برای تقویت بیشتر همبستگی کره شمالی-چین، کره شمالی-روسیه و کره شمالی-چین-روسیه برای مقابله با» کشور‌های غربی در زمانی که هر سه کشور تحت تحریم‌های آنها هستند، استفاده کند.

منبع: رویترز