استاندار کردستان، در ادامه سلسله دیدارهای مردمی خود، برای دومین بار در ۱۰ روز گذشته، با حضور در شهرک نایسر، به طور مستقیم و چهره‌به‌چهره با شهروندان گفت‌وگو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی-  آرش زره تن لهونی در این دیدار با اشاره به عملیاتی شدن رفع مشکلات بلوار گاز نایسر در هفته گذشته، تأکید کرد: «حل گام‌به‌گام و مرحله‌ای مسائل نایسر را در دستور کار داریم و تمام تلاش خود را برای برطرف کردن مشکلات مردم این منطقه به کار خواهیم بست.»

احداث یک مرکز بهداشتی و درمانی در نایسر از جمله اولویت‌های اعلام‌شده توسط استاندار کردستان بود.

استاندار کردستان همچنین از مجتمع فرهنگی، هنری و اجتماعی نایسر بازدید کرد و در جمع کودکان و نوجوانان حاضر در این مجموعه، بر ضرورت ارتقای خدمات فرهنگی و هنری با هدف تقویت تعاملات اجتماعی تأکید نمود.

زره‌تن لهونی همچنین در سالن کشتی مجتمع نیز با جوانان و نوجوانان به گفت‌و‌گو نشست تا با شنیدن بی‌واسطه دغدغه‌های آنان، زمینه اجرایی شدن هرچه سریع‌تر مطالباتشان فراهم شود.

در ادامه این برنامه، نخستین سانس سینمایی نایسر با حضور استاندار برگزار شد.

برچسب ها: دیدار مردمی ، استاندار ، کردستان
