باشگاه خبرنگاران جوان - سید شمس‌الدین حسینی نماینده مردم شهرستان‌های تنکابن، عباس‌آباد و رامسر در مجلس شورای اسلامی در مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های آبرسانی به شهرستان تنکابن از توسعه زیرساخت‌های آبی غرب مازندران با افتتاح مخازن جدید و شتاب گرفتن پروژه ملی انتقال آب به شهرستان‌های عباس‌آباد و رامسر خبر داد.

او با اشاره به وضعیت منابع آب منطقه، گفت: با وجود رودخانه‌های دائمی و پرآب، به دلیل نبود سرمایه‌گذاری کافی، تاسیسات آبی مناسب ایجاد نشده و این امر مشکلاتی برای تأمین آب به وجود آورده است.

حسینی با بیان اینکه در سه شهرستان یادشده تنها سد میجران با ظرفیتی حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون مترمکعب فعال است، افزود: این ظرفیت پاسخگوی نیاز‌های آبی منطقه نیست و توسعه تاسیسات آبی در غرب مازندران از اهمیت بالایی برخوردار است.

نماینده مردم غرب مازندران در ادامه از اجرای پروژه ملی انتقال آب از رودخانه ۲۰۰۰ به عباس‌آباد و رامسر خبر داد و گفت: اگرچه این پروژه زمان‌بر است، اما فاز نخست آن با تأمین مالی مناسب و تلاش‌های شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت آب استان مازندران با سرعت در حال اجراست.

حسینی به پروژه‌های شهری نیز اشاره کرد و افزود: در شهر شیرود یک مخزن ۲ هزار مترمکعبی با سرمایه ۴۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است؛ رقمی که با شرایط فعلی هزینه ساخت آن به‌مراتب بیشتر برآورد می‌شود. علاوه بر این، پروژه‌های آبرسانی دیگری نیز در شرق شیرود، رودگرمحله بخش نشتا و پلسرا با همکاری شورای شهر و شهرداری شیرود ساخته و وارد مدار شده است.

او با تأکید بر اینکه اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر پیشرفت قابل توجهی برای سه شهرستان به همراه داشته است، افزود: با تکمیل پروژه انتقال آب می‌توان مشکل تأمین آب شرب منطقه را حداقل برای ۳۰ سال و حتی تا ۵۰ سال آینده برطرف کرد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران