قرعهکشی فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا برگزار شد و تیمهای حاضر در این رقابتها حریفانشان را شناختند.
در فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا (۲۰۲۶-۲۰۲۵) ۹ بازیکن ژاپنی در ترکیب تیمهای گوناگون حضور دارند و در بالاترین سطح باشگاهی فوتبال جهان رقابت خواهند کرد.
صرف نظر از لیگ اروپا و لیگ کنفرانس اروپا که تعداد زیادی بازیکنان آسیایی و خصوصا ژاپنی را در آنها شاهد هستیم، حضور ۹ بازیکن ژاپنی در لیگ قهرمانان اروپا آنجا میتواند جالب توجه باشد که تنها و تنها یک بازیکن ایرانی را در این فصل در بین برترین تیمهای قاره سیز خواهیم دید و او مهدی طارمی است که در ترکیب تیم یونانی المپیاکوس در این رقابتها به میدان خواهد رفت. این هم در صورتی است که فرآیند جابهجایی مهاجم تیمملی از اینتر به تیم یونانی نهایی شود وگرنه فوتبال ایران هیچ نمایندهای را در لیگ قهرمانان اروپا نخواهد داشت.
سیر نزولی لژیونرهای فوتبال ایران در چند سال گذشته باعث شده است بازیکنان ایرانی زیادی را در کشورهای عربی کناره جنوبی خلیج فارس شاهد باشیم و کمتر بازیکنی حاضر است سختی حضور و رقابت در تیمهای بزرگ اروپایی را به جان بخرد.
۹ ژاپنی لیگ قهرمانان به شرح زیر هستند:
هیروکی ایتو (بایرن مونیخ)
واتارو اندو (لیورپول)
ریتسو دوان (اینتراخت فرانکفورت)
کوتا تاکای (تاتنهام)
کو ایتاکورا (آژاکس)
هیدماسا موریتا (اسپورتینگ لیسبون)
دایکی هاشیوکا (اسلاویا پراگ)
جونوسوکه سوزوکی (کپنهاگن)
تاکومی مینامینو (موناکو)
باید امیدوار بود نسل جدید و ستارههای آینده فوتبال ایران در آینده نزدیک حضور در معتبرترین رویداد فوتبالی جهان را تجربه کنند.