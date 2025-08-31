باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
نمونه‌ای از سیاست جدید الگوی کشت + فیلم

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در خصوص سیاست جدید الگوی کشت توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با حضور در برنامه صبح بخیر ایران‌ در مورد  سیاست جدید الگوی کشت نکاتی بیان کرد.

 

 

 

