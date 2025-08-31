یک ناوگان حامل کمک‌های بشردوستانه و فعالان، از جمله کنشگر محیط زیست سوئدی، گرتا تونبرگ، از بارسلون به سمت غزه حرکت خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- اعظم پورکند - به گفته برگزارکنندگان، یک ناوگان حامل کمک‌های بشردوستانه و فعالان، از جمله کنشگر محیط زیست سوئدی، گرتا تونبرگ، روز یکشنبه از بارسلون حرکت خواهد کرد تا «محاصره غیرقانونی غزه را بشکند».

ناوگان جهانی «صمود» (Sumud) اعلام کرد که کشتی‌ها از این شهر بندری اسپانیا حرکت خواهند کرد تا «یک کریدور بشردوستانه باز کنند و نسل‌کشی مداوم مردم فلسطین را پایان دهند». آنها تعداد دقیق کشتی‌ها یا زمان حرکت را اعلام نکردند.

پیش‌بینی می‌شود این ناوگان در اواسط سپتامبر به این نوار ساحلی جنگ‌زده برسد.

«تیاگو آویلا»، کنشگر برزیلی، هفته گذشته در بارسلون به خبرنگاران گفت: «این بزرگ‌ترین مأموریت همبستگی در تاریخ خواهد بود، با افرادی بیشتر و کشتی‌هایی بیش از همه تلاش‌های قبلی روی هم.»

برگزارکنندگان می‌گویند ده‌ها کشتی دیگر نیز در تاریخ ۴ سپتامبر از بنادر تونس و دیگر بنادر مدیترانه حرکت خواهند کرد.

کنشگران همزمان در ۴۴ کشور تظاهرات و اعتراضات دیگری نیز در «همبستگی با مردم فلسطین» برگزار خواهند کرد. گرتا تونبرگ، که بخشی از کمیته راهبری ناوگان است، این مطلب را در اینستاگرام نوشت.

این ناوگان علاوه بر تونبرگ، شامل فعالانی از چندین کشور، قانون‌گذاران اروپایی و شخصیت‌های عمومی مانند «آدا کولائو»، شهردار سابق بارسلون خواهد بود.

«ماریانا مورتاگوا»، قانون‌گذار چپ‌گرای پرتغالی که به این مأموریت خواهد پیوست، هفته گذشته در لیسبون به خبرنگاران گفت: «ما درک می‌کنیم که این یک مأموریت قانونی تحت حقوق بین‌الملل است.»

ناوگان جهانی صمود خود را یک گروه مستقل و وابسته به هیچ دولت یا حزب سیاسی نمی‌داند. «صمود» در عربی به معنای «پایداری» است.

اسرائیل قبلاً دو تلاش فعالان در ماه‌های ژوئن و ژوئیه برای ارسال کمک به غزه از طریق دریا را مسدود کرده بود. در ژوئن، کشتی  ۱۲ فعال (از فرانسه، آلمان، برزیل، ترکیه، سوئد، اسپانیا و هلند) در فاصله ۱۸۵ کیلومتری (۱۱۵ مایلی) غرب غزه توسط نیرو‌های اسرائیل توقیف شدند. مسافران آن، که شامل تونبرگ نیز می‌شد، بازداشت و در نهایت اخراج شدند. در ژوئیه، ۲۱ فعال از ۱۰ کشور که قصد داشتند با کشتی دیگری به نام «هندلا» به غزه نزدیک شوند، نیز توقیف شدند.

وضعیت بشردوستانه در غزه در هفته‌های اخیر وخیم‌تر شده است. سازمان ملل متحد در این ماه وضعیت قحطی در این منطقه را اعلام کرد و هشدار داد که ۵۰۰٬۰۰۰ نفر با شرایط «فاجعه‌بار» رو‌به‌رو هستند.

جنگ در غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد. بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه، حمله تلافی‌جویانه اسرائیل دست‌کم ۶۳٬۳۷۱ فلسطینی، که بیشتر آنها غیرنظامی هستند، را کشته است. سازمان ملل این آمار را قابل اعتماد می‌داند.

منبع: رویترز

برچسب ها: کمک های بشردوستانه ، جنگ غزه
