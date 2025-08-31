مهاجم تیم ملی فوتبال ایران امروز قرارداد خود با باشگاه المپیاکوس را نهایی خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با کش و قوس‌های فراوان و در فاصله یک روز تا پایان مهلت قانونی نقل و انتقالات فوتبال اروپا، مهدی طارمی پس از جدایی از باشگاه اینتر ایتالیا، با عقد قراردادی به تیم فوتبال المپیاکوس یونان پیوست. بدین ترتیب طارمی پس از کریم انصاری‌فرد و احسان حاج‌صفی، سومین بازیکن ایرانی خواهد بود که سابقه حضور در این باشگاه مشهور یونانی را دارد.

بر اساس گزارش سایت Newsit، باشگاه المپیاکوس با جدیت وارد مذاکرات شد و موفق شد با جلب رضایت هم باشگاه اینتر و هم خود بازیکن، طارمی را به خدمت بگیرد. پیش از اعلام پاسخ نهایی مهاجم ایرانی، توافق باشگاه‌های المپیاکوس و اینتر قطعی شده بود و تنها تصمیم نهایی طارمی باقی مانده بود.

طارمی پس از بررسی پیشنهاد‌های مختلف، در نهایت المپیاکوس را به دلیل پروژه ورزشی این باشگاه و فرصت حضور در لیگ قهرمانان اروپا انتخاب کرد.

برای جذب این مهاجم ۳۳ ساله، المپیاکوس بین ۲ تا ۲.۵ میلیون یورو به اینتر خواهد پرداخت. طارمی نیز قراردادی دو ساله با این باشگاه بندر پیرائوس امضا کرده و دستمزد سالانه‌اش بیش از ۲ میلیون یورو خواهد بود.

