وزش باد و غبار رقیق در البرز

مدیرکل اداره کل هواشناسی البرز از وزش باد و غبار رقیق در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - کامران حقی‌آبی گفت: طبق پیش‌بینی‌ها، وزش باد در استان البرز این هفته هم ادامه خواهد داشت و این وضعیت موجب غبار رقیق در استان خواهد شد.

او افزود: روز دوشنبه بیشینه دمای استان هم به ۳۶ درجه سانتیگراد می‌رسد

