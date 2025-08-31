باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تأثیرات و مضرات چای ماسالا بر بدن در صبحگاه + فیلم

کارشناس تغذیه در موردتأثیرات و مضرات چای ماسالا بر بدن نکاتی بیان‌کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر عبدالرضا نوروزی، کارشناس تغذیه در با حضور در برنامه سلام‌تهران در خصوص تأثیرات و مضرات چای ماسالا بر بدن توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

