\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u062f\u0631\u062e\u0648\u0627\u0633\u062a \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0631\u062c\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0632 \u062d\u0627\u0636\u0631\u0627\u0646 \u06cc\u06a9 \u0645\u062c\u0644\u0633 \u067e\u0631\u0633\u0634 \u067e\u0627\u0633\u062e \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627 \u0628\u0627\u0639\u062b \u062a\u0639\u062c\u0628 \u062d\u0636\u0627\u0631 \u0634\u062f \u0627\u0645\u0627 \u0646\u0634\u0627\u0646\u0647 \u0627\u06cc \u062a\u0648\u062c\u0647 \u0648\u06cc\u0698\u0647 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0631\u062c\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0647 \u0641\u0631\u06cc\u0636\u0647 \u0646\u0645\u0627\u0632 \u0628\u0648\u062f.\n