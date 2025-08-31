باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دلیلی که شهید رجایی همه کارها را برای آن تعطیل می‌کرد + فیلم

ماجرای درخواستی که شهید رجایی در یک مجلس پرسش و پاسخ برای توقف جلسه و انجام یک کار مهم از حاضران داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - روایتی از درخواست شهید رجایی از حاضران یک مجلس پرسش پاسخ که در ابتدا باعث تعجب حضار شد اما نشانه ای توجه ویژه شهید رجایی به فریضه نماز بود.

