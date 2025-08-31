شهرداری خرم‌آباد از ابتدای سال تاکنون ۳۶۶ قلاده سگ بدون صاحب را از سطح شهر جمع‌آوری، واکسینه و عقیم‌سازی کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- پدیده سگ‌های بدون صاحب طی سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های مهم شهری در ایران تبدیل شده است.

 رشد بی‌رویه جمعیت این حیوانات در معابر عمومی، علاوه بر تهدید سلامت شهروندان از منظر بیماری‌های مشترک، موجب بروز حوادثی همچون حمله به عابران، کودکان و سالمندان شده است.

از سوی دیگر، این معضل تنها با کشتار حیوانات قابل حل نیست و تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که رویکردهای انسانی همچون عقیم‌سازی، واکسیناسیون و نگهداری در پناهگاه‌ها، پایدارترین شیوه مدیریت این بحران است.

خرم‌آباد به‌عنوان یکی از کلان‌شهرهای غرب کشور، با اتخاذ چنین سیاستی تلاش دارد هم دغدغه ایمنی شهروندان را رفع کند و هم مانع از گسترش بی‌رویه جمعیت سگ‌های ولگرد شود.

اکنون با اجرای برنامه‌ای هدفمند، صدها قلاده سگ بدون صاحب از سطح شهر جمع‌آوری و به پناهگاه ویژه منتقل شده‌اند.

جمع‌آوری ۳۶۶ قلاده سگ در نیم‌سال نخست

رضا ماجدی، مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری خرم‌آباد، درباره اقدامات انجام‌شده گفت:یکی از برنامه‌های ما جمع‌آوری سگ‌های بدون صاحب است و در همین راستا از ابتدای سال تاکنون ۳۶۶ قلاده سگ از سطح شهر جمع‌آوری و عقیم‌سازی شده است. این اقدام در راستای کنترل جمعیت و افزایش ایمنی شهروندان انجام شده است.

 پناهگاه ویژه؛ محل واکسیناسیون و عقیم‌سازی

ماجدی با اشاره به اینکه سگ‌های جمع‌آوری‌شده به پناهگاه مخصوص انتقال می‌یابند، توضیح داد:سگ‌ها به پناهگاه واقع در سایت زباله شهرداری منتقل می‌شوند. در این مرکز علاوه بر نگهداری، واکسیناسیون و عقیم‌سازی سگ‌های بدون صاحب نیز انجام می‌شود.

 درخواست از شهروندان؛ غذارسانی ممنوع

مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری خرم‌آباد با تأکید بر نقش مردم در کنترل این معضل شهری گفت:از شهروندان درخواست می‌کنیم از غذا دادن به سگ‌های ولگرد در معابر عمومی خودداری کنند، زیرا این اقدام باعث جذب بیشتر آن‌ها به مناطق مسکونی و افزایش خطرات احتمالی برای ساکنان می‌شود.

مدیریت جمعیت سگ‌های بدون صاحب در خرم‌آباد، نشان‌دهنده حرکت به سمت رویکردی علمی و انسانی است؛ رویکردی که نه به کشتار حیوانات متوسل می‌شود و نه سلامت عمومی را نادیده می‌گیرد.

برچسب ها: شهرداری خرم آباد ، سگ های بی صاحب
