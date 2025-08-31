پسر خوبی که هیچوقت به خودش بیست نداد

وحید امیری از پرسپولیس جدا شد در حالی که سال‌ها برای قرمز‌ها از دل و جان جنگید و بی مهری دید.

باشگاه خبرنگاران جوان - نحوه جدایی وحید امیری از پرسپولیس به مذاق خیلی‌ها از جمله پیشکسوت تا همبازیان خوش نیامد ولی خب دنیای حرفه‌ای است و هاشمیان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس حق دارد بازیکنش را خودش انتخاب کند، اما کاش در مورد همه بازیکنان این موضوع صدق می‌کرد.

امید عالیشاه هم در فهرست خروجی بود و هواداران هوار زدند که این بازیکن از خیلی‌ها بهتر است، کارتال رفت هاشمیان آمد و امید امروز امید اول پرسپولیس در خط هافبک است. وحید امیری را خداحافظی دادند او با پیراهن قرمز که نه با دل خون از پرسپولیس رفت، اما سکوت کرد درست مثل سال‌هایی حضور بی حاشیه اش در پرسپولیس.

وحید امیری حقش بیشتر از اینها بود مردی از جنس اخلاق و درجه یک که از لحاظ فنی هم مورد پسند همه سرمربیان تیم ملی و پرسپولیس بود و مورد احترام رقبا نیز قرار داشت. امیری سال‌ها با شماره ۱۹ برای پرسپولیس جنگید و هیچوقت به خودش بیست نداد.

فوتبال حرفه‌ای است، اما نحوه جدایی حرفه‌ای نبود و درویش و هاشمیان یک نمره بد دیگر در کارنامه شان ثبت شد امیری هر جا برود دوست داشتنی است و امیدواریم روزی در قامت دیگر و عنوانی در خور به پرسپولیس بازگردد.از قدیم گفتند همیشه مظلوم‌ترین‌ها و ساکت‌ترین‌ها بیشتر مورد هجوم قرار می‌گیرند.

وحید امیری با ۷۱ بازی ملی و بیش از ۱۳۸ بازی برای پرسپولیس برای همیشه به تاریخ باشگاه پیوست. امیری یک فصل حضور در لیگ ترکیه را در کارنامه دارد و جالب اینکه وقتی به او نیاز بود از ترکیه برگشت تا قید پول بیشتر را برای تیم محبوبش بزند.

ما وحید را فراموش نمی‌کنیم همانطور که جرارد پیکه آن صحنه لایی خوردن بیاد ماندنی در جام جهانی ۲۰۱۸ را فراموش نمی‌کند. امیری در سریعترین صعود به جام جهانی حضور داشت و بازوبند تیم ملی را بر بازو بست ۲ گل ملی زد و ۴۵ گل باشگاهی را به نام خود ثبت کرد تا احتمالا سال آخر فوتبالش را در تیمی به جز پرسپولیس سپری کند بدون خداحافظی و دور افتخار!

Spain
ناشناس
۱۴:۲۸ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
خداوند برای خانوادش و فرزاندانش حفظش کند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۹ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
انشالله داش وحید بیا خیبر خودمون برات فرش قرمز میندازبم
خیالت تخت هوادار برات جون میده
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۴ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
خوبی از خودتونه ، من اهل ریا نیستم ولی من قراره امام سیزدهم شما بشم خخخخخ
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۳:۱۶ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
قابل توجه کسانی که برای تیمی خشتک پاره می کنید اخر و عاقبت همینه
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۷ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
امیری مرد دوست داشتنی.
هر جا که هستی خدا پشت و پناهت باشه
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۰:۳۹ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
به خیبر خوش اومدی?
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی کدخدائی
۱۰:۳۷ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
تفاوت یک مرد با نامرد در اینه که امیری مثل یک مرد زندگی میکنه
ولی بعضی ها برای ریال و دلار خودشون که هیچ وطنشون رو هم میفروشن که مصادق بارز آن ریالوند بود که به خاطر ریال خود فروشی کردی یکی دیگشون هم اون مردک هرزه پست فطرت علی کریمی بود که به خاطر دلار وطنش رو فروخت
درود بر وحیدامیری عزیز
تو هر تیمی هم که بری و به تیم محبوب ما که همون پرسپولیسه هم گل بزنی ما تو را تشویق میکنیم و برایت هورا میکشیم
وحید امیری عزیز تا به ابد دوستت داریم
۲
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مشت آهنین
۱۰:۳۴ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
درود بر وحید امیری عزیز،این روزهای تلخ زود می‌گذرد ،شما برای ما استوره ای،پای پرسپولیس ماندی ، بازیهای زیبا ،اخلاق مداری و وطن پرستی، آیا چیزی مهمتر از اینها می‌تواند برای ماندگار شدن در تاریخ پرسپولیس وجود داشته باشد.روزی هم نوبت تو در راس مربیگری تیم محبوبمان خواهد رسید،منتظر آن روز هستیم.
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۵ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
خدا حافظ پسر با اخلاق. ان‌شاءالله هر جا می ری موفق باشی. همیشه در قلب مایی.
۱
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۰ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
اگر امیری چند سال گذشته باشد واقعا بازیکن کامل و بی نقص بود.
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۵ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
خداحافظ ای داغ بر دل نشستهههههه
۰
۱۶
پاسخ دادن
