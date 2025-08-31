پسر خوبی که هیچوقت به خودش بیست نداد

باشگاه خبرنگاران جوان - نحوه جدایی وحید امیری از پرسپولیس به مذاق خیلی‌ها از جمله پیشکسوت تا همبازیان خوش نیامد ولی خب دنیای حرفه‌ای است و هاشمیان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس حق دارد بازیکنش را خودش انتخاب کند، اما کاش در مورد همه بازیکنان این موضوع صدق می‌کرد.

امید عالیشاه هم در فهرست خروجی بود و هواداران هوار زدند که این بازیکن از خیلی‌ها بهتر است، کارتال رفت هاشمیان آمد و امید امروز امید اول پرسپولیس در خط هافبک است. وحید امیری را خداحافظی دادند او با پیراهن قرمز که نه با دل خون از پرسپولیس رفت، اما سکوت کرد درست مثل سال‌هایی حضور بی حاشیه اش در پرسپولیس.

وحید امیری حقش بیشتر از اینها بود مردی از جنس اخلاق و درجه یک که از لحاظ فنی هم مورد پسند همه سرمربیان تیم ملی و پرسپولیس بود و مورد احترام رقبا نیز قرار داشت. امیری سال‌ها با شماره ۱۹ برای پرسپولیس جنگید و هیچوقت به خودش بیست نداد.

فوتبال حرفه‌ای است، اما نحوه جدایی حرفه‌ای نبود و درویش و هاشمیان یک نمره بد دیگر در کارنامه شان ثبت شد امیری هر جا برود دوست داشتنی است و امیدواریم روزی در قامت دیگر و عنوانی در خور به پرسپولیس بازگردد.از قدیم گفتند همیشه مظلوم‌ترین‌ها و ساکت‌ترین‌ها بیشتر مورد هجوم قرار می‌گیرند.

وحید امیری با ۷۱ بازی ملی و بیش از ۱۳۸ بازی برای پرسپولیس برای همیشه به تاریخ باشگاه پیوست. امیری یک فصل حضور در لیگ ترکیه را در کارنامه دارد و جالب اینکه وقتی به او نیاز بود از ترکیه برگشت تا قید پول بیشتر را برای تیم محبوبش بزند.

ما وحید را فراموش نمی‌کنیم همانطور که جرارد پیکه آن صحنه لایی خوردن بیاد ماندنی در جام جهانی ۲۰۱۸ را فراموش نمی‌کند. امیری در سریعترین صعود به جام جهانی حضور داشت و بازوبند تیم ملی را بر بازو بست ۲ گل ملی زد و ۴۵ گل باشگاهی را به نام خود ثبت کرد تا احتمالا سال آخر فوتبالش را در تیمی به جز پرسپولیس سپری کند بدون خداحافظی و دور افتخار!