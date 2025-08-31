باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- علی عاشوری، مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت در نشست خبری این صندوق، عملکرد یک سال گذشته و برنامه‌های آینده را تشریح کرد و از رشد قابل توجه منابع و تسهیلات پرداختی خبر داد.

عاشوری با اشاره به تلاش‌های صندوق برای فرهنگ‌سازی و ترویج قرض‌الحسنه در کشور گفت: سال گذشته همایش بزرگی با حضور چهره‌های ملی و بین‌المللی در زمینه قرض‌الحسنه و بانکداری اسلامی برگزار شد که بازخورد بسیار خوبی داشت.

وی درباره همکاری با مؤسسات خیریه و مراکز نیکوکاری افزود:ما در سال قبل حدود ۲۴۰۰ تفاهم‌نامه با این مجموعه‌ها امضا کردیم که از طریق این هم‌افزایی، حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان منابع جدید جذب صندوق شده و معادل آن تسهیلات به نیازمندان پرداخت گردید.

مدیرعامل صندوق تاکید کرد که سقف پرداخت وام‌ها با پیگیری‌های صورت گرفته و هماهنگی با بانک مرکزی افزایش یافته است و گفت: امسال سقف وام‌های صندوق ما تا ۲۵۰ میلیون تومان افزایش یافته، اما با هدف گسترش پوشش تسهیلات، سعی کرده‌ایم مبالغ وام‌ها را کنترل کنیم تا تعداد بیشتری از نیازمندان بتوانند بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به سقف وام‌های اشتغال و مسکن توضیح داد: در حال حاضر سقف این وام‌ها تا ۱۰۰ میلیون تومان است و وام‌های کارگشایی که برای نیاز‌های اضطراری پرداخت می‌شود، حداکثر ۵۰ میلیون تومان است. البته مدیران استان‌ها امکان دارند تا سقف ۱۰ درصد اعتبارات، وام‌های ۱۰۰ میلیونی نیز پرداخت کنند.

عاشوری درباره توسعه خدمات الکترونیکی صندوق گفت: با هدف تسهیل در ارائه خدمات، امسال تمامی فرایند‌ها به صورت بدون کاغذ و الکترونیکی انجام می‌شود که علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، دسترسی نیازمندان به خدمات را نیز سریع‌تر و آسان‌تر کرده است.

وی افزود: سپرده‌گذاران و مراجعان صندوق می‌توانند از خدمات اینترنت بانک و موبایل بانک با نسخه جدید و با سرعت و امکانات ارتقا یافته استفاده کنند.

مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت آمار عملکرد سال گذشته صندوق را به این شرح اعلام کرد:پرداخت بیش از ۶۷۹۷ میلیارد تومان تسهیلات به ۲۷۱ هزار فقره وام، بیشترین سهم تسهیلات مربوط به وام‌های حمایتی با ۱۹۹ هزار فقره به مبلغ ۴۵۵ میلیارد تومان، وام‌های اشتغال با ۲۹ هزار فقره به ارزش ۱۳۶۷ میلیارد تومان، وام‌های مسکن با ۲۰۶ هزار فقره به مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان، تسهیلات فرهنگی به تعداد ۱۱ هزار فقره و حدود ۲۸۰ میلیارد تومان است.

عاشوری تاکید کرد: صندوق تا کنون بدون استفاده از منابع دولتی و تنها با کمک‌های مردمی و سپرده‌گذاران، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به ۲ میلیون و ۶۳۰ هزار نفر پرداخت کرده است.

وی همچنین اعلام کرد: نرخ معوقات صندوق به زیر ۱ درصد رسیده است که نشان‌دهنده تعهد بالای نیازمندان در بازپرداخت اقساط است.

مدیرعامل صندوق در پایان با تشکر از اعتماد مردم و سپرده‌گذاران گفت: سال گذشته منابع صندوق ۴۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته که این رشد کمک کرده است تا ما بتوانیم نسبت به بودجه مصوب، تسهیلات بیشتری به نیازمندان پرداخت کنیم. امسال نیز برنامه داریم با تلاش همکاران و همراهی خیرین، سقف تسهیلات را افزایش دهیم.