پیشرفت ۹۸ درصدی طرح ساماندهی اتباع خارجی در البرز

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - دهقان‌شیری، مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز گفت: ساماندهی اتباع خارجی از ابتدای استقرار دولت وفاق ملی با جدیت در سطح کشور آغاز شد و استان البرز نیز توانست در این عرصه به موفقیت‌های چشمگیری دست یابد.

وی با اشاره به اجرای گسترده طرح جمع‌آوری و طرد اتباع غیرمجاز در البرز افزود: طی ۱۲ ماه گذشته حدود ۱۵۱ هزار تبعه غیرمجاز در استان شناسایی و از کشور طرد شدند. این اقدام در چارچوب سیاست‌های کلان دولت چهاردهم و با همکاری دستگاه‌های انتظامی و امنیتی صورت گرفت و خوشبختانه موجب کاهش محسوس تهدیدهای امنیتی و اجتماعی در استان شد.

مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز ادامه داد: روند شناسایی و طرد اتباع غیرمجاز در همه شهرستان‌های استان به صورت روزانه و مستمر در حال انجام است و با هماهنگی‌های صورت گرفته، این طرح تا دستیابی به ساماندهی کامل ادامه خواهد داشت.

دهقان‌شیری تأکید کرد: استان البرز تاکنون به پیشرفت ۹۸ درصدی در اجرای طرح ساماندهی اتباع دست یافته است و این دستاورد مرهون عزم جدی دولت چهاردهم و حمایت‌های استاندار البرز و همراهی نیروهای انتظامی و امنیتی است.