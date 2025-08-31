رئیس کل دادگستری استان قم از پایان تحقیقات و صدور کیفرخواست برای ۱۲ متهم در پرونده سرقت‌های مسلحانه و مقرون به آزار از کارخانجات قم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی از پایان تحقیقات و صدور کیفرخواست برای ۱۲ متهم در پرونده سرقت‌های مسلحانه و مقرون به آزار از کارخانجات قم خبر داد و گفت: این متهمان در قالب یک باند مجرمانه، اقدام به سرقت‌های متعدد به عنف از ۶ کارخانه و کارگاه در حاشیه شهر قم کرده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در تشریح جزئیات این پرونده گفت: این گروه با استفاده از یک دستگاه خودروی نیسان با پلاک مخدوش، از یکی از شهر‌های اطراف به قصد سرقت به قم وارد می‌شدند و با شناسایی کارخانجات و کارگاه‌های واقع در حاشیه شهر، به صورت سازمان‌یافته با توسل به تهدید، زور و خشونت، نگهبانان را بیهوش و محبوس کرده و پس از تخریب سیستم‌های حفاظتی، اقدام به تخلیه و سرقت اموال می‌کردند.

رئیس کل دادگستری استان قم افزود: با صدور دستورات قضایی دادستانی و انجام اقدامات فنی پلیس آگاهی، تمامی متهمان شناسایی و دستگیر شده و به زندان منتقل شدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در پایان با اشاره به اینکه ۱۰ نفر از این افراد متهم به سرقت مسلحانه مقرون به آزار و دو تن دیگر متهم به خرید و فروش اموال مسروقه هستند، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با تمامی سارقان و مخلان امنیت عمومی به‌صورت قاطع برخورد خواهد کرد و بر اساس دستورالعمل‌های سراسری، زندانیان جرائم خشن و سرقت‌های مسلحانه از هرگونه تسهیلات و ارفاقات قانونی محروم خواهند بود.

منبع: میزان

برچسب ها: کیفر خواست متهم ، سرقت مسلحانه
خبرهای مرتبط
کیفرخواست متهمان باند قاچاق کالا و فساد در گمرک رازی خوی صادر شد
کیفرخواست قاتل خانواده در هرسین کرمانشاه صادر شد
صدور کیفرخواست برای یکی از کارکنان شهرداری شوشتر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شایعات درگذشت آیت‌الله وحید خراسانی تکذیب شد
کیفرخواست متهمان باند سرقت مسلحانه مقرون به آزار کارخانجات قم صادر شد
سردار جمیری فرمانده جدید سپاه قم می‌شود
مشکل افت ولتاژ برق کهک رفع می‌شود
قم در مسیر تبدیل شدن به قطب تولید ماشین‌آلات راهسازی و معدنی
آخرین اخبار
قم در مسیر تبدیل شدن به قطب تولید ماشین‌آلات راهسازی و معدنی
مشکل افت ولتاژ برق کهک رفع می‌شود
سردار جمیری فرمانده جدید سپاه قم می‌شود
شایعات درگذشت آیت‌الله وحید خراسانی تکذیب شد
کیفرخواست متهمان باند سرقت مسلحانه مقرون به آزار کارخانجات قم صادر شد
سهم ناچیز قم از درآمدهای کشور؛ تلاش برای هم‌ترازی با سهم جمعیتی ادامه دارد
علت صدای مهیب در بیمارستان شهید بهشتی قم چه بود؟
اعلام ویژه برنامه های سالروز شهادت امام عسکری (ع)در مسجد مقدس جمکران
جنگ ۱۲ روزه تعزیرات در قم؛ ۸۷ پرونده، ۹۴ متخلف
متروی قم به فرودگاه می‌رسد
آغاز مگا پروژه فیبر نوری در قم