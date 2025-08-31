روایت رتبه یک انسانی از اولین باری که متوجه رتبه خود شد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0632\u0647\u0631\u0627 \u0634\u0645\u0633\u0627\u0626\u06cc \u0631\u062a\u0628\u0647 \u06cc\u06a9 \u06a9\u0646\u06a9\u0648\u0631 \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u00ab\u0633\u0644\u0627\u0645 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u00bb \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u062e\u0628\u0631\u060c \u0627\u0632 \u062d\u0627\u0644 \u0648 \u0647\u0648\u0627\u06cc \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0647 \u0645\u062a\u0648\u062c\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0631\u062a\u0628\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a \u0631\u0627 \u06a9\u0633\u0628 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u0635\u062d\u0628\u062a \u06a9\u0631\u062f.\n