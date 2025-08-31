باشگاه خبرنگاران جوان- محمدصادق خیرخواه، مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران درخصوص تازه‌ترین اقدامات مطالعاتی صورت گرفته در زمینه عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آب‌های سطحی با تاکید بر اینکه تکمیل سامانه مدیریت آب‌های سطحی پایتخت مستلزم به سرانجام رسیدن ۱۷۲ پروژه مطالعاتی است، خاطرنشان کرد: برنامه عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آب‌های سطحی با توجه به پیشرفت‌های مطالعاتی و اجرایی حاصل و نیز محدودیت‌های مالی و اجرایی به تعریف و اجرای اولویت‌های جدید نیاز دارد.

وی افزود: بازبینی طرح جامع مدیریت آب‌های سطحی شهر تهران با لحاظ شاخص‌هایی از قبیل پهنه خطرپذیری سیلاب، اهمیت مکانی، توجیه‌پذیری اقتصادی و امکان‌سنجی اجرایی در دستور کار سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران قرار گرفته و با همکاری سایر ارگان‌های ذیربط و بهره‌گیری از کارشناسان خبره در زمینه مدیریت آب‌های سطحی در حال انجام است.

مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، در پاسخ به پرسشی در خصوص جزئیات ۱۷۲ پروژه مطالعاتی باقیمانده به منظور تکمیل سامانه مدیریت آب‌های سطحی پایتخت، اظهارکرد: این پروژه‌ها شامل احداث ۱۳۱ کیلومتر شبکه اصلی هدایت رواناب‌ها، رفع گلوگاه در ۳۶ نقطه در طول شبکه اصلی، احداث ۱۸ حوضچه تعدیل سیلاب، ۱۱ رسوبگیر درون‌شهری و ۱۴ رسوبگیر برون‌شهری است. همچنین نصب ۱۴ سازه آشغالگیر و احداث ۹ سازه کنترل جریان‌های واریزه‌ای در این فهرست قرار دارد.

وی با یادآوری اینکه نتایج حاصل از مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آب‌های سطحی، در ابتدا به تعریف ۲۱۳ پروژه انجامید، گفت: بیش از ۴۰ مورد از این پروژه‌ها طی سنوات گذشته توسط شرکت خاکریزآب به مرحله اجرا رسیده یا عملیات اجرایی آنها ادامه دارد.

به گفته خیرخواه، به‌روز‌رسانی برنامه عملیاتی مذکور براساس اولویت‌ها و مقتضیات روز، زمینه‌ساز حصول اهداف و بازدهی مطلوب‌تر سامانه مدیریت آب‌های سطحی شهر تهران خواهد بود.