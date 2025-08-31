جهانبخش راهی لیگ اتریش نخواهد شد

ایران و جنگ ۱۲ روزه؛ نمایش قدرتی که موازنه قوا را تغییر دادمرشایمر: ایرانیها اسرائیل را ترکاندند
باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا جهانبخش پس از جدایی از هیرنفین هلند هنوز تیم جدیدی برای فصل آینده انتخاب نکرده و شایعات زیادی درباره مسیر فوتبالی کاپیتان تیم ملی ایران مطرح است.
در هفتههای گذشته، شایعه شد که باشگاه راپید وین اتریش به جذب جهانبخش علاقهمند است و حتی مذاکراتی با این بازیکن انجام داده است.
«اریک نیدزرر»، خبرنگار شبکه اسکای اسپورت در اتریش، در صفحه خود در شبکه اجتماعی X نوشت که توافق با توبیاس فیلد گولیکسن، هافبک هجومی ۲۲ ساله باشگاه دیاف فوتبول، انجام شده و این بازیکن نروژی در راه وین است تا تستهای پزشکی را در باشگاه راپید انجام دهد.
با این شرایط، علیرضا جهانبخش در برنامههای باشگاه راپید وین جایی ندارد و به این ترتیب، کاپیتان تیم ملی ایران در سال منتهی به جام جهانی ۲۰۲۶ همچنان بدون تیم باقی خواهد ماند.