جهانبخش راهی لیگ اتریش نخواهد شد

باشگاه راپید وین اتریش قید جذب علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران را زد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا جهانبخش پس از جدایی از هیرنفین هلند هنوز تیم جدیدی برای فصل آینده انتخاب نکرده و شایعات زیادی درباره مسیر فوتبالی کاپیتان تیم ملی ایران مطرح است.

در هفته‌های گذشته، شایعه شد که باشگاه راپید وین اتریش به جذب جهانبخش علاقه‌مند است و حتی مذاکراتی با این بازیکن انجام داده است.

«اریک نیدزرر»، خبرنگار شبکه اسکای اسپورت در اتریش، در صفحه خود در شبکه اجتماعی X نوشت که توافق با توبیاس فیلد گولیکسن، هافبک هجومی ۲۲ ساله باشگاه دی‌اف فوتبول، انجام شده و این بازیکن نروژی در راه وین است تا تست‌های پزشکی را در باشگاه راپید انجام دهد.

با این شرایط، علیرضا جهانبخش در برنامه‌های باشگاه راپید وین جایی ندارد و به این ترتیب، کاپیتان تیم ملی ایران در سال منتهی به جام جهانی ۲۰۲۶ همچنان بدون تیم باقی خواهد ماند.

