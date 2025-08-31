باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجواد فانی قائم‌مقام باشگاه کاله مازندران و در خصوص آخرین شرایط این تیم برای حضور در لیگ برتر بسکتبال اظهار داشت: کاله امسال بر اساس سیاست‌هایی بلند مدتی که دنبال می‌کند تیم خود را با ۸۰ درصد تغییر و تحول و با تاکید بر جوانگرایی به لیگ برتر وارد می‌کند. این نفرات از سال ۱۳۹۸ با برنامه‌ای بلند مدت تحت نظر بوده و پرورش یافته‌اند و الان زمانی است که آنها باید خودشان را نشان بدهند.

وی ادامه داد: با توجه به این که تیم ما به دنبال کسب نتایج خوب گذشته است در این تیم ۲۰ درصد بازیکنان قدیمی و باتجربه نیز حضور دارند که آنها هم از محصولات همین باشگاه به شمار می‌روند. در سالیان گذشته بازیکنان مستعدی را از سن ۱۲ سالگی شناسایی کردیم که در رویداد‌های مختلف رده‌های سنی به میدان رفته و تجربه کسب کرده‌اند و این نفرات باید در کنار همان قدیمی‌های کاله، لیگ را آغاز کنند.

قائم‌مقام باشگاه کاله مازندران تاکید کرد: این نفرات تجربه قهرمانی در لیگ زیر ۲۱ سال ایران، قهرمانی در لیگ ملی دسته یک و لیگ حرفه‌ای را دارند و امیدواریم این مسیر در نهایت به معرفی جوان‌های مستعد و با انگیزه به تیم ملی ختم شود. هدف ما این است که به بازیکنان جوان و آینده‌دار میدان بدهیم تا آنها هم بتوانند از این فرصت استفاده کرده و توانمندی‌های خود را نشان بدهند.

فانی در پاسخ به این سئول که وضعیت کادر فنی کاله در فصل پیش‌رو چگونه خواهد بود و بزرگترین دغدغه این تیم در فصل جاری چیست، گفت: کادر فنی ما تغییری نخواهد داشت و امسال هم با مهران حاتمی وارد لیگ می‌شویم. روزبه ارغوان، متین آقاجانپور، جلال آقامیری و اگر مشکلی پیش نیاید، دوایت بایکس (بازیکن سابق تیم بسکتبال لس‌آنجلس لیکرز در لیگ NBA) را هم خواهیم داشت و به این نفرات چند اسم دیگر را هم باید اضافه کرد.

وی یادآور شد: بزرگترین دغدغه ما احداث سالن ۱۰ هزار نفری سرپوشیده آمل است که همچنان مشکلات اداری را برای واگذاری زمین، پیش روی خود دارد، اما امیدواریم این موضوع هر چه زودتر حل و فصل شود. در حال حاضر زیرساخت‌هایی در آمل و بابل داریم، اما با توجه به حضور پرشور هواداران خود نیاز داریم تا این سالن سرپوشیده احداث شود. در همین مدت تکمیل فاز طراحی را با مشاور خارجی و شریک داخلی شروع شده و امیدواریم این پروژه هرچه زودتر آغاز شود.

گفتنی است رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال با حضور حداقل ۱۲ تیم و از دهه اول مهرماه آغاز و تیم‌های بدهکار نیز در صورت تسویه نکردن بدهی خود سلب امتیاز یا به یک دسته پائین‌تر سقوط خواهند کرد.