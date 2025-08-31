قائم‌مقام باشگاه کاله مازندران گفت: در لیگ برتر امسال با ۸۰ درصد تغییرات و با حضور بازیکنان جوان و مستعدی که پرورش داده‌ایم در لیگ برتر بسکتبال شرکت می‌کنیم و به دنبال آن هستیم تا از سرمایه‌گذاری خود در سال‌های گذشته بهره ببریم.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجواد فانی قائم‌مقام باشگاه کاله مازندران و در خصوص آخرین شرایط این تیم برای حضور در لیگ برتر بسکتبال اظهار داشت: کاله امسال بر اساس سیاست‌هایی بلند مدتی که دنبال می‌کند تیم خود را با ۸۰ درصد تغییر و تحول و با تاکید بر جوانگرایی به لیگ برتر وارد می‌کند. این نفرات از سال ۱۳۹۸ با برنامه‌ای بلند مدت تحت نظر بوده و پرورش یافته‌اند و الان زمانی است که آنها باید خودشان را نشان بدهند.

وی ادامه داد: با توجه به این که تیم ما به دنبال کسب نتایج خوب گذشته است در این تیم ۲۰ درصد بازیکنان قدیمی و باتجربه نیز حضور دارند که آنها هم از محصولات همین باشگاه به شمار می‌روند. در سالیان گذشته بازیکنان مستعدی را از سن ۱۲ سالگی شناسایی کردیم که در رویداد‌های مختلف رده‌های سنی به میدان رفته و تجربه کسب کرده‌اند و این نفرات باید در کنار همان قدیمی‌های کاله، لیگ را آغاز کنند.

قائم‌مقام باشگاه کاله مازندران تاکید کرد: این نفرات تجربه قهرمانی در لیگ زیر ۲۱ سال ایران، قهرمانی در لیگ ملی دسته یک و لیگ حرفه‌ای را دارند و امیدواریم این مسیر در نهایت به معرفی جوان‌های مستعد و با انگیزه به تیم ملی ختم شود. هدف ما این است که به بازیکنان جوان و آینده‌دار میدان بدهیم تا آنها هم بتوانند از این فرصت استفاده کرده و توانمندی‌های خود را نشان بدهند.

فانی در پاسخ به این سئول که وضعیت کادر فنی کاله در فصل پیش‌رو چگونه خواهد بود و بزرگترین دغدغه این تیم در فصل جاری چیست، گفت: کادر فنی ما تغییری نخواهد داشت و امسال هم با مهران حاتمی وارد لیگ می‌شویم. روزبه ارغوان، متین آقاجانپور، جلال آقامیری و اگر مشکلی پیش نیاید، دوایت بایکس (بازیکن سابق تیم بسکتبال لس‌آنجلس لیکرز در لیگ NBA) را هم خواهیم داشت و به این نفرات چند اسم دیگر را هم باید اضافه کرد.

وی یادآور شد: بزرگترین دغدغه ما احداث سالن ۱۰ هزار نفری سرپوشیده آمل است که همچنان مشکلات اداری را برای واگذاری زمین، پیش روی خود دارد، اما امیدواریم این موضوع هر چه زودتر حل و فصل شود. در حال حاضر زیرساخت‌هایی در آمل و بابل داریم، اما با توجه به حضور پرشور هواداران خود نیاز داریم تا این سالن سرپوشیده احداث شود. در همین مدت تکمیل فاز طراحی را با مشاور خارجی و شریک داخلی شروع شده و امیدواریم این پروژه هرچه زودتر آغاز شود.

گفتنی است رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال با حضور حداقل ۱۲ تیم و از دهه اول مهرماه آغاز و تیم‌های بدهکار نیز در صورت تسویه نکردن بدهی خود سلب امتیاز یا به یک دسته پائین‌تر سقوط خواهند کرد.

برچسب ها: لیگ برتر بسکتبال ، مسابقات بسکتبال
خبرهای مرتبط
رتبه نخست پسران ایران در روز سوم لیگ بسکتبال جوانان ملت‌های آسیا
پخش زنده دیدار رده بندی بسکتبال کاپ آسیا بین ایران و نیوزلند در شبکه ورزش
ملی‌پوش جوان بسکتبال در میان بهترین بازیکنان جوان کاپ آسیا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پسر خوبی که هیچوقت به خودش بیست نداد
جزئیاتی از قرارداد مهدی طارمی با المپیاکوس
پول عامل اصلی انتقال بازیکن استقلال به نفتچی ازبکستان
نبرد غول‌ها در ۹۷ کیلوگرم: پادشاه جوان در پی طلای کشتی جهان
دومین مصدوم کافا از تیم ملی جدا می‌شود
رئال مادرید ۲ - ۱ مایورکا/ کامبک توفانی شاگردان آلونسو+ فیلم
رکوردی خاص برای ستاره قرن ۲۱ رئال مادرید
کریم انصاری فرد و رضا اسدی در لیست خرید هاشمیان نیستند
امامی در زاگرب طلسم‌شکنی می‌کند؟
پرسپولیس نیاز به بازی‌سازی دارد/ جایگاه تیم ملی در مسابقات کافا نیست
آخرین اخبار
فینالیست شدن کاپیتان در فیدر چک/ دو طلا در انتظار نوشاد
برنز جهان به والیبال آمریکا رسید/ در انتظار نبرد بزرگ ایران - ایتالیا
مسی و رونالدو در فینال جام جهانی ۲۰۲۶؟
آغاز تمرین مشترک تیم‌های ملی تکواندو ایران و پاکستان در خانه تکواندو
خبر‌های بد و خوب برای بارسا
۹ مدال MMA ایران در انتخابی بازی‌های آسیایی جوانان/ چگینی: باید ۴ طلا می‌گرفتیم
درخشش روئینگ ایران در سرزمین اژدها/ کسب ۶ مدال رنگارنگ توسط نمایندگان کشورمان
رییس فدراسیون بسکتبال: سومی آسیا نباید ما را خام کند
گارناچو: پیوستن به تیم قهرمان جهان بسیار خاص است
اسطوره های ناشناس و معمولی های سرشناس
رونمایی از مقصد جدید بازیکن مغضوب هاشمیان؛ یحیی شاگرد سابق خود را می‌خواهد
ورود نخستین مربی خارجی دو و میدانی به ایران پس از ۵ سال
رکوردی خاص برای ستاره قرن ۲۱ رئال مادرید
گواردیولا: سبک من هرگز تغییر نخواهد کرد
اولین اظهارات طارمی بپس از توافق با المپیاکوس
احسانی رئیس کمیته فنی فدراسیون کاراته شد
بر آورد هزینه و برنامه اعزام‌های نابینایان در جلسه هیئت رئیسه
پول عامل اصلی انتقال بازیکن استقلال به نفتچی ازبکستان
دومین مصدوم کافا از تیم ملی جدا می‌شود
جهانبخش راهی لیگ اتریش نخواهد شد
نماد رسمی جام جهانی فوتسال بانوان معرفی شد
دعوت ۲۰ بازیکن به اردوی تیم فوتسال جوانان
پیروزی نوجوانان ایران مقابل عربستان در بسکتبال کاپ آسیا
امامی در زاگرب طلسم‌شکنی می‌کند؟
کاله با اولویت جوانگرایی به لیگ برتر بسکتبال می‌آید
پسر خوبی که هیچوقت به خودش بیست نداد
جزئیاتی از قرارداد مهدی طارمی با المپیاکوس
علی نژاد: تلاش، همت و رشد شما برای ما از نتیجه مهم‌تر است
۹ ژاپنی در لیگ قهرمانان اروپا/ لژیونر‌های ما کجا هستند؟
صعود سینر به یک هشتم و حذف زورف از تنیس آزاد آمریکا