مسابقات محاسبات ذهنی چرتکه + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u0632 \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u06f1\u06f7\u06f9\u06f0 \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632 \u0634\u0631\u06a9\u062a\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0647 \u0645\u062d\u0627\u0633\u0628\u0627\u062a \u0630\u0647\u0646\u06cc \u0686\u0631\u062a\u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0645\u0631\u062d\u0644\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc\u060c \u06f6\u06f8\u06f9 \u0646\u0641\u0631 \u0628\u0647 \u0645\u0631\u062d\u0644\u0647 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u06cc \u0631\u0627\u0647 \u06cc\u0627\u0641\u062a\u0646\u062f.\n\u00a0\n