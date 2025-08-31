باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مسابقات محاسبات ذهنی چرتکه + فیلم

سیزدهمین دوره مسابقه محاسبات ذهنی چرتکه با حضور کودکان و نوجوانان از ۲۸ استان کشور برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - از میان ۱۷۹۰ دانش آموز شرکت‌کننده در مسابقه محاسبات ذهنی چرتکه در مرحله استانی، ۶۸۹ نفر به مرحله کشوری راه یافتند.

 

مطالب مرتبط
مسابقات محاسبات ذهنی چرتکه + فیلم
young journalists club

بازیابی چرتکه ۱۵۰ ساله + فیلم

مسابقات محاسبات ذهنی چرتکه + فیلم
young journalists club

ترفندی برای انجام محاسبات ریاضی در چند ثانیه + فیلم

مسابقات محاسبات ذهنی چرتکه + فیلم
young journalists club

از نخبه های دغدغه مند تا مسئولین بی تدبیر + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
روایت رتبه یک انسانی از اولین باری که متوجه رتبه خود شد + فیلم
۹۹۸

روایت رتبه یک انسانی از اولین باری که متوجه رتبه خود شد + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
روایتی تلخ از شهادت رجایی + فیلم
۷۶۳

روایتی تلخ از شهادت رجایی + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
وقتی بوی نان سنگک در کوچه‌های آنکارا می‌پیچد + فیلم
۷۲۹

وقتی بوی نان سنگک در کوچه‌های آنکارا می‌پیچد + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
دلیلی که شهید رجایی همه کارها را برای آن تعطیل می‌کرد + فیلم
۶۲۹

دلیلی که شهید رجایی همه کارها را برای آن تعطیل می‌کرد + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
 نگاهی به قدرت نظامی ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی + فیلم
۶۱۷

 نگاهی به قدرت نظامی ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.