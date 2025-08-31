باشگاه خبرنگاران جوان - یونس امامی یکی از باسابقه‌ترین نفرات تیم ملی کشتی آزاد ایران به شمار می‌رود. امامی که از استان لرستان به کشتی ایران معرفی شده از سال ۲۰۱۷ در مسابقات بین‌المللی کشتی حضور داشته، اما تنها یک فینال را تجربه کرده است. امامی در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو موفق به کسب نشان طلا شد.

نخستین تجربه بین‌المللی امامی قهرمانی امید‌های جهان در سال ۲۰۱۷ بود که وی نتوانست عنوان چشمگیری را از آن خود کند. او سال ۲۰۱۸ در رقابت‌های قهرمانی آسیا حضور پیدا کرد و با شکست برابر باجرانگ کومار هندی عنوانی بهتر از پنجم به دست نیاورد. وی مسابقات قهرمانی سال ۲۰۱۸ کشتی آزاد جهان را نیز با دست خالی ترک کرد.

اوج هنرنمایی امامی در سال ۲۰۱۹ بود جایی که ملی‌پوش وزن ۷۰ کیلوگرم ایران به عنوان سوم آن دوره از پیکار‌ها رسید. امامی برای حضور در المپیک تغییر وزن داد، اما نتوانست راهی سرزمین آفتاب شود. وی در مسابقات جهانی ۲۰۲۱ اسلو به میدان رفت، اما حذف شد. البته امامی در جهانی ۲۰۲۲ بلگراد بار دیگر نشان برنز را از آن خود کرد.

جهانی ۲۰۲۳ بلگراد برای امامی تجربه خوبی نبود، زیرا نتوانست به سکوی مدالی و سهمیه المپیک برسد و هر چند با کسب سهمیه المپیک در گزینشی آسیا راهی پاریس شد، اما در قلب اروپا نیز یک ناکامی دیگر را تجربه کرد.

امامی در کشتی ایران مهره شناخته‌شده‌ای به شمار می‌رود، اما در سطح جهان حریفان نامداری دارد. حضور زائوربک سیداکوف روسی، کایل دایک آمریکایی و دایچی تاکاتانی ژاپنی کار در وزن ۷۴ کیلوگرم کار را برای جوان لرستانی کشتی ایران سخت کرده است.

نماینده وزن ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد ایران که اکنون با سهمیه استان تهران در رقابت‌های مختلف ظاهر می‌شود در فینال جام تختی برابر امیرمحمد یزدانی شکست خورد تا حضور وی در بلگراد به، اما و اگر کشیده شود، اما در ادامه و در مسابقات ریتینگ‌دار مغولستان انتقام این باخت را گرفت و در نهایت مسافر زاگرب شد.

در وزن ۷۴ کیلوگرم مسابقات جهانی زاگرب احتمال تقابل امامی با مانند چرمن والیف از آلبانی، زائوربک سیداکوف روسی، سالکازانوف از اسلواکی، تاکاتانی ژاپنی و دیوید کار آمریکایی وجود دارد. امامی در رده پنجم رنکینگ برترین آزادکاران این وزن قرار دارد.

واکاوی کارنامه کشتی یونس امامی در مسابقات بین‌المللی به معنای نادیده گرفتن توانایی و هنر کشتی دلاور لرستانی نیست. او در زاگرب می‌تواند صفحه دیگری از زندگی ورزشی را ورق بزند و دوره جدیدی را برای خود تعریف کند دوره‌ای که می‌تواند او را به یکی از مدعیان فینال وزن ۷۴ کیلوگرم تبدیل کند.

امامی در ایران نفر نخست وزن ۷۴ کیلوگرم به شمار می‌رود و در چندین سال گذشته در انتخابی تیم ملی بی رقیب بوده است. وی با اعتماد به نفس کامل راهی مسابقات زاگرب خواهد شد و در صورت قرعه مناسب می‌تواند طلسم عدم حضور در فینال‌های بزرگ جهانی را بشکند.