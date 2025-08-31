باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور ـ حجتالله رئیسی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سامان گفت: برداشت هلو از باغات این شهرستان بهعنوان قطب تولید این محصول در چهارمحال و بختیاری آغاز شده و تا اواسط مهرماه ادامه خواهد داشت.
وی اظهار کرد: برداشت هلو از باغات سامان هر ساله از اواسط مردادماه آغاز میشود و بسته به ارقام زودرس، میانرس و دیررس تا اواسط مهرماه ادامه دارد.
رئیسی افزود: شهرستان سامان با بیش از دو هزار و ۳۰۰ هکتار باغ هلو، جایگاه نخست تولید این محصول را در استان به خود اختصاص داده است. از جمله ارقام کشتشده در این منطقه میتوان به کاردی، زعفرانی، جیاچهیل و ردتاب اشاره کرد.
وی ادامه داد: میوههای هلو بهصورت دستچین و توسط کارگران فصلی برداشت میشود. بسیاری از این کارگران بهصورت خانوادگی در باغها مشغول فعالیت هستند که این موضوع نشاندهنده پیوند عمیق این محصول با معیشت مردم سامان است.
سمیرا بهامیر مسئول تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی سامان پیشبینی کرد: امسال حدود ۴۰ هزار تن هلو از باغات شهرستان برداشت شود که بهطور میانگین عملکردی معادل ۱۸ تن در هر هکتار را نشان میدهد. این میزان تولید، نقش مهمی در اقتصاد منطقه ایفا کرده و سامان را بهعنوان یکی از قطبهای اصلی تولید هلو در کشور مطرح کرده است.
وی اضافه کرد: با توجه به فسادپذیری بالای هلو و حجم بالای برداشت در بازه زمانی محدود، ایجاد و توسعه صنایع فرآوری و تبدیلی یک ضرورت جدی برای سامان است. توسعه این صنایع میتواند علاوه بر جلوگیری از ضایعات، زمینه اشتغال پایدار و حتی ارزآوری را برای شهرستان فراهم کند.