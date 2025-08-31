باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - پیتر سیارتو، وزیر امور خارجه مجارستان روز شنبه گفت: مجارستان با حمایت جدید اتحادیه اروپا از اوکراین مخالفت کرده و گفته است که بروکسل برای «جنگ طولانی آماده می‌شود، نه صلح».

این اظهارات پس از نشست غیررسمی وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در کپنهاگ، پایتخت دانمارک مطرح شد.

کایا کالاس، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از این گفته بود که اتحادیه اروپا در حال بررسی استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای دفاع و بازسازی اوکراین است. او مدعی شد: «روسیه برای صلح آماده نمی‌شود. برعکس. آنها برای جنگ بیشتر آماده می‌شوند.»

در پاسخ به این موضوع، پیتر سیارتو در رسانه اجتماعی X گفت: «در جلسه امروز وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در کپنهاگ مشخص شد که بروکسل و اکثر کشور‌های عضو در حال آماده شدن برای یک جنگ طولانی هستند، نه صلح.»

او افزود: «آن‌ها می‌خواهند ده‌ها میلیارد یورو برای حقوق سربازان، پهپادها، سلاح‌ها و عملیات دولت اوکراین به اوکراین ارسال کنند.» سیارتو از کمیسیون اتحادیه اروپا به دلیل اولویت دادن به کی یف نسبت به کشور‌های عضو انتقاد کرد.

او افزود: «آن‌ها کاملاً مجارستانی‌ها و امنیت انرژی ما را نادیده می‌گیرند و هنوز از پاسخ به نامه مشترکی که ما با اسلواکی در مورد اوکراین ارسال کردیم و مسیر تدارکات ما را به خطر می‌اندازد، خودداری می‌کنند.»

او موضع مجارستان را اینگونه تشریح کرد: حمایت از تنها یک توافق صلح ایالات متحده و روسیه، رد الحاق سریع اوکراین به اتحادیه اروپا، امتناع از تأمین بودجه ارتش اوکراین و مخالفت با تحریم‌هایی که می‌تواند به تأمین انرژی و هزینه‌های خانوار مجارستان آسیب برساند.

منبع: آناتولی