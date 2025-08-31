مجارستان از کمک‌های تسلیحاتی اتحادیه اروپا به اوکراین انتقاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - پیتر سیارتو، وزیر امور خارجه مجارستان روز شنبه گفت: مجارستان با حمایت جدید اتحادیه اروپا از اوکراین مخالفت کرده و گفته است که بروکسل برای «جنگ طولانی آماده می‌شود، نه صلح».

این اظهارات پس از نشست غیررسمی وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در کپنهاگ، پایتخت دانمارک مطرح شد.

کایا کالاس، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از این گفته بود که اتحادیه اروپا در حال بررسی استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای دفاع و بازسازی اوکراین است. او مدعی شد: «روسیه برای صلح آماده نمی‌شود. برعکس. آنها برای جنگ بیشتر آماده می‌شوند.»

در پاسخ به این موضوع، پیتر سیارتو در رسانه اجتماعی X گفت: «در جلسه امروز وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در کپنهاگ مشخص شد که بروکسل و اکثر کشور‌های عضو در حال آماده شدن برای یک جنگ طولانی هستند، نه صلح.»

او افزود: «آن‌ها می‌خواهند ده‌ها میلیارد یورو برای حقوق سربازان، پهپادها، سلاح‌ها و عملیات دولت اوکراین به اوکراین ارسال کنند.» سیارتو از کمیسیون اتحادیه اروپا به دلیل اولویت دادن به کی یف نسبت به کشور‌های عضو انتقاد کرد.

او افزود: «آن‌ها کاملاً مجارستانی‌ها و امنیت انرژی ما را نادیده می‌گیرند و هنوز از پاسخ به نامه مشترکی که ما با اسلواکی در مورد اوکراین ارسال کردیم و مسیر تدارکات ما را به خطر می‌اندازد، خودداری می‌کنند.»

او موضع مجارستان را اینگونه تشریح کرد: حمایت از تنها یک توافق صلح ایالات متحده و روسیه، رد الحاق سریع اوکراین به اتحادیه اروپا، امتناع از تأمین بودجه ارتش اوکراین و مخالفت با تحریم‌هایی که می‌تواند به تأمین انرژی و هزینه‌های خانوار مجارستان آسیب برساند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: جنگ اوکراین ، پیتر سیارتو
خبرهای مرتبط
ترامپ درباره دیدار پوتین و زلنسکی ابراز تردید کرد
تسلط روسیه بر روستایی در شرق دونتسک
رئیس سابق شورای امنیت ملی اوکراین به ضرب گلوله کشته شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مرشایمر: ایرانی‌ها اسرائیل را ترکاندند
رئیس شورای عالی سیاسی یمن: از زخم‌هایمان پیروزی خواهیم ساخت
تلاش ایران برای بازآرایی نظم منطقه قفقاز
ادعای منابع غیررسمی از شهادت ابوعبیده در حمله اسرائیل به غزه
ارتش رژیم صهیونیستی مدعی بازگرداندن جسد یک اسیر دیگر از غزه شد
آمریکا به دنبال نفوذ پنهانی در گرینلند است!
آغاز سفر چهار روزه پوتین به چین
حماس برای اولین بار تصاویری از رهبران شهید خود را منتشر کرد
رسوایی افشای مامور سیا؛ جدال تازه در قلب اطلاعات آمریکا
نشست شانگهای در آستانه رژه نظامی چین؛ نمایش قدرت اوراسیایی
آخرین اخبار
آیا روسیه می‌توانست به ناتو بپیوندد؟  
تسلیم اندونزی دربرابر خواسته معترضان
مودی خطاب به شی: هند متعهد به بهبود روابط با چین است
فون در لاین: پوتین یک شکارچی است که تغییر نخواهد کرد
نیویورک تایمز: آلاسکا بر لبه بحران گاز قرار دارد
هزاران استرالیایی علیه مهاجرت تظاهرات کردند
کره جنوبی و آمریکا همچنان بر سر تعرفه‌ها اختلاف نظر دارند
ژاپن به بازسازی زیرساخت‌های ضروری سوریه کمک می‌کند
سازمان همکاری شانگهای به ارتقای نظم و سیستم حکمرانی جهانی عادلانه‌تر کمک می‌کند
شی جین پینگ در بحبوحه تعرفه‌های آمریکا بر کالا‌های هندی با مودی دیدار کرد
ونزوئلا به آمریکا هشدار داد: «از سواحل ما دور بمانید»
ادعای اسرائیل درباره هدف قرار دادن سایت حزب الله
بازدید از مواکب اسکان زائران افغانستانی در مشهد
جاماندگان اربعین حسینی میهمان امام رئوف + فیلم
شهرک جدید اسرائیلی در مکانی استراتژیک در کرانه باختری اشغالی راه اندازی شد
بیانیه مجمع جهانی بیداری اسلامی در محکومیت تجاوز به یمن و شهادت نخست‌وزیر این کشور
تلاش ایران برای بازآرایی نظم منطقه قفقاز
چین و ارمنستان مشارکت استراتژیک برقرار می‌کنند
ادعای منابع غیررسمی از شهادت ابوعبیده در حمله اسرائیل به غزه
غرب اوکراین را فدا می‌کند تا مانع بهبود روابط آمریکا با روسیه شود
مکزیکی ها برای ۱۳۰ هزار مفقودی در این کشور تظاهرات کردند
ترامپ بیش از ۵۰۰ شغل در «صدای آمریکا» حذف می‌کند
مجارستان: اروپا برای جنگ طولانی آماده می‌شود نه صلح
انحراف قطار مسافری در مصر؛ حداقل ۳ کشته و ۹۴ زخمی
ناوگان امدادی با حضور گرتا تونبرگ عازم غزه می‌شود
هشدار آنروا درباره محرومیت ۶۶۰ هزار کودک غزه از تحصیل
اولین حضور دیپلماتیک چندجانبه رهبر کره شمالی در چین
تظاهرات هزاران نفر در سراسر اراضی اشغالی علیه نتانیاهو
زلزله‌ای به بزرگی ۵.۳ ریشتر ایالت نوادا آمریکا را لرزاند
رسوایی افشای مامور سیا؛ جدال تازه در قلب اطلاعات آمریکا