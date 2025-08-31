پیروزی نوجوانان ایران مقابل عربستان در بسکتبال کاپ آسیا

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی بسکتبال زیر ۱۶ سال پسران ایران امروز (یکشنبه، ۹ شهریور) از ساعت هفت صبح به وقت ایران در مغولستان در اولین دیدارش در رقابت‌های کاپ آسیا به مصاف عربستان رفت و با نتیجه ۸۷ بر ۴۳ به پیروزی رسید.

نتایج کوارتر‌های این دیدار:

کوارتر اول: ۲۲ ایران - ۱۵ عربستان

کوارتر دوم: ۲۵ ایران - ۱۰ عربستان

کوارتر سوم: ۲۱ ایران - ۸ عربستان

کواتر چهارم: ۱۹ ایران - ۱۰ عربستان

علیرضا رشیدی در این دیدار با ۲۳ امتیاز، ۳ ریباند، ۲ پاس گل، ۳ توپ‌ربایی و کارایی ۲۵ به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد.

ملی‌پوشان ایران که در گروه D این مسابقات با تیم‌های عربستان، قزاقستان و ژاپن همگروه هستند در دومین دیدارشان ساعت ۹:۳۰ دوشنبه ۱۰ شهریور به وقت ایران به مصاف تیم قزاقستان خواهند رفت.

امیررضا آذری، محمدصفا بهنیا، امیرسام محمدی، بردیا خسروی، مهدی محرابی، امیرعلی رئیسی، علیرضا رشیدی، ماهان تقی‌زاده، یاسین مروت، سیداحمد مبینی، محمدصالح پاک‌گوهر، امین کریمی ترکیب ۱۲ بازیکن حاضر در این رقابت‌هاست. همچنین مهران حاتمی به عنوان مدیر فنی، محمد سیستانی به عنوان سرمربی، امیرمهدی قانع به عنوان مربی، محسن پروازی به عنوان روانشناس و رضا ذوالقدر به عنوان بدنساز تیم ملی پسران ایران را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند.

این رقابت‌ها از ۹ تا ۱۶ شهریور در مغولستان برگزار می‌شوند و چهار تیم برتر جواز حضور در جام جهانی زیر ۱۷ سال ۲۰۲۶ را که به میزبانی ترکیه برگزار می‌شود، به دست خواهند آورد.