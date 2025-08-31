پیروزی نوجوانان ایران مقابل عربستان در بسکتبال کاپ آسیا

تیم ملی بسکتبال نوجوانان ایران در اولین بازی از رقابت‌های کاپ آسیا بر عربستان غلبه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی بسکتبال زیر ۱۶ سال پسران ایران امروز (یکشنبه، ۹ شهریور) از ساعت هفت صبح به وقت ایران در مغولستان در اولین دیدارش در رقابت‌های کاپ آسیا به مصاف عربستان رفت و با نتیجه ۸۷ بر ۴۳ به پیروزی رسید.

نتایج کوارتر‌های این دیدار:

کوارتر اول: ۲۲ ایران - ۱۵ عربستان
کوارتر دوم: ۲۵ ایران - ۱۰ عربستان
کوارتر سوم: ۲۱ ایران - ۸ عربستان
کواتر چهارم: ۱۹ ایران - ۱۰ عربستان

علیرضا رشیدی در این دیدار با ۲۳ امتیاز، ۳ ریباند، ۲ پاس گل، ۳ توپ‌ربایی و کارایی ۲۵ به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد.

ملی‌پوشان ایران که در گروه D این مسابقات با تیم‌های عربستان، قزاقستان و ژاپن همگروه هستند در دومین دیدارشان ساعت ۹:۳۰ دوشنبه ۱۰ شهریور به وقت ایران به مصاف تیم قزاقستان خواهند رفت.

امیررضا آذری، محمدصفا بهنیا، امیرسام محمدی، بردیا خسروی، مهدی محرابی، امیرعلی رئیسی، علیرضا رشیدی، ماهان تقی‌زاده، یاسین مروت، سیداحمد مبینی، محمدصالح پاک‌گوهر، امین کریمی ترکیب ۱۲ بازیکن حاضر در این رقابت‌هاست. همچنین مهران حاتمی به عنوان مدیر فنی، محمد سیستانی به عنوان سرمربی، امیرمهدی قانع به عنوان مربی، محسن پروازی به عنوان روانشناس و رضا ذوالقدر به عنوان بدنساز تیم ملی پسران ایران را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند.

این رقابت‌ها از ۹ تا ۱۶ شهریور در مغولستان برگزار می‌شوند و چهار تیم برتر جواز حضور در جام جهانی زیر ۱۷ سال ۲۰۲۶ را که به میزبانی ترکیه برگزار می‌شود، به دست خواهند آورد.

برچسب ها: تیم ملی بسکتبال نوجوانان ، مسابقات جهانی بسکتبال ، کاپ آسیا
خبرهای مرتبط
سرمربی تیم ملی بسکتبال:
به بازیکنانم افتخار می‌کنم/ از حضور ارسلان کاظمی و آرمان زنگنه در تیمم خوشحالم
بسکتبال ایران به مدال برنز کاپ‌آسیا رسید
ملی‌پوش جوان بسکتبال در میان بهترین بازیکنان جوان کاپ آسیا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پسر خوبی که هیچوقت به خودش بیست نداد
جزئیاتی از قرارداد مهدی طارمی با المپیاکوس
پول عامل اصلی انتقال بازیکن استقلال به نفتچی ازبکستان
نبرد غول‌ها در ۹۷ کیلوگرم: پادشاه جوان در پی طلای کشتی جهان
دومین مصدوم کافا از تیم ملی جدا می‌شود
رئال مادرید ۲ - ۱ مایورکا/ کامبک توفانی شاگردان آلونسو+ فیلم
رکوردی خاص برای ستاره قرن ۲۱ رئال مادرید
کریم انصاری فرد و رضا اسدی در لیست خرید هاشمیان نیستند
امامی در زاگرب طلسم‌شکنی می‌کند؟
پرسپولیس نیاز به بازی‌سازی دارد/ جایگاه تیم ملی در مسابقات کافا نیست
آخرین اخبار
فینالیست شدن کاپیتان در فیدر چک/ دو طلا در انتظار نوشاد
برنز جهان به والیبال آمریکا رسید/ در انتظار نبرد بزرگ ایران - ایتالیا
مسی و رونالدو در فینال جام جهانی ۲۰۲۶؟
آغاز تمرین مشترک تیم‌های ملی تکواندو ایران و پاکستان در خانه تکواندو
خبر‌های بد و خوب برای بارسا
۹ مدال MMA ایران در انتخابی بازی‌های آسیایی جوانان/ چگینی: باید ۴ طلا می‌گرفتیم
درخشش روئینگ ایران در سرزمین اژدها/ کسب ۶ مدال رنگارنگ توسط نمایندگان کشورمان
رییس فدراسیون بسکتبال: سومی آسیا نباید ما را خام کند
گارناچو: پیوستن به تیم قهرمان جهان بسیار خاص است
اسطوره های ناشناس و معمولی های سرشناس
رونمایی از مقصد جدید بازیکن مغضوب هاشمیان؛ یحیی شاگرد سابق خود را می‌خواهد
ورود نخستین مربی خارجی دو و میدانی به ایران پس از ۵ سال
رکوردی خاص برای ستاره قرن ۲۱ رئال مادرید
گواردیولا: سبک من هرگز تغییر نخواهد کرد
اولین اظهارات طارمی بپس از توافق با المپیاکوس
احسانی رئیس کمیته فنی فدراسیون کاراته شد
بر آورد هزینه و برنامه اعزام‌های نابینایان در جلسه هیئت رئیسه
پول عامل اصلی انتقال بازیکن استقلال به نفتچی ازبکستان
دومین مصدوم کافا از تیم ملی جدا می‌شود
جهانبخش راهی لیگ اتریش نخواهد شد
نماد رسمی جام جهانی فوتسال بانوان معرفی شد
دعوت ۲۰ بازیکن به اردوی تیم فوتسال جوانان
پیروزی نوجوانان ایران مقابل عربستان در بسکتبال کاپ آسیا
امامی در زاگرب طلسم‌شکنی می‌کند؟
کاله با اولویت جوانگرایی به لیگ برتر بسکتبال می‌آید
پسر خوبی که هیچوقت به خودش بیست نداد
جزئیاتی از قرارداد مهدی طارمی با المپیاکوس
علی نژاد: تلاش، همت و رشد شما برای ما از نتیجه مهم‌تر است
۹ ژاپنی در لیگ قهرمانان اروپا/ لژیونر‌های ما کجا هستند؟
صعود سینر به یک هشتم و حذف زورف از تنیس آزاد آمریکا