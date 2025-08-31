اعمال قانون بیش از ۱۱۶ هزار وسیله نقلیه در پایتخت

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش مرکز اطلاعرسانی پلیس راهور تهران بزرگ، سردار سید ابوالفضل موسویپور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به آمار برخورد با تخلفات ساکن در شش روز نخست شهریورماه سال جاری گفت: در این مدت، بیش از۳۴ هزار تخلف توقف دوبله، یک هزار تخلف توقف در میادین، و بیش از ۳۰ هزار خودرو به دلیل توقف در محلهای ممنوعه توسط عوامل راهور شناسایی و اعمال قانون شدهاند.
سردار موسوی پور افزود: همچنین ۵ هزار خودرو به دلیل توقف در ایستگاههای اتوبوس و تاکسی، بیش از ۶ هزار وسایل نقلیه به علت توقف در پیادهروها، و بیش از ۲ هزار توقف در محلهای ویژه جانبازان و معلولین ثبت و جریمه شدهاند.
سردار موسویپور با اشاره به حجم بالای تخلفات سد معبر در پایتخت گفت: در همین بازه زمانی، ۳۸ هزار وسیله نقلیه به علت تخلف سد معبر نیز توسط مأموران راهور اعمال قانون شده است.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان با اشاره به اهمیت برخورد با تخلف سد معبر گفت:تخلفات ساکن، بهویژه سد معبر، فقط یک بینظمی ساده نیست؛ این رفتارها مستقیماً کیفیت زندگی شهری را تحت تأثیر قرار میدهند. توقفهای غیرمجاز نهتنها موجب اختلال در رفتوآمد شهروندان میشود، بلکه امدادگران، ناوگان حملونقل عمومی و نیروهای خدمات شهری را نیز با چالشهای جدی در تردد مواجه میسازد.