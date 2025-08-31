ایران و جنگ ۱۲ روزه؛ نمایش قدرتی که موازنه قوا را تغییر دادمرشایمر: ایرانیها اسرائیل را ترکاندند
باشگاه خبرنگاران جوان ، به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه گلستان، همزمان با آغاز هفته دولت، طرح ثبتنام و تبدیل رایگان خودروهای عمومی و شخصی بنزینسوز به دوگانهسوز CNG آغاز شد.
بر این اساس، مالکان خودروهای بنزینی شخصی مدل ۱۳۹۷ به بالا، همچنین مالکان خودروهای عمومی شامل وانت، تاکسی و آژانس میتوانند با مراجعه به سامانه GCR.NIOPDC.IR نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
هدف از اجرای این طرح، کاهش مصرف بنزین، توسعه استفاده از سوخت پاک و بهبود شرایط زیستمحیطی اعلام شده است.