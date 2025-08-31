باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- اقتصاد لرستان سال‌هاست که با نرخ بالای بیکاری و کمبود فرصت‌های شغلی پایدار دست‌وپنجه نرم می‌کند.

در شرایطی که صنایع بزرگ نتوانسته‌اند بار اصلی اشتغال‌زایی را بر دوش بکشند، مشاغل خرد و خانگی به‌عنوان یکی از راهکارهای عملی و بومی برای رونق اقتصادی استان مورد توجه قرار گرفته‌اند.

افزایش سه‌برابری سهم لرستان از تسهیلات تبصره ۱۵ مشاغل خانگی، می‌تواند نقطه عطفی در مسیر ایجاد کسب‌وکارهای کوچک و حمایت از زنان، جوانان و خانواده‌هایی باشد که با سرمایه‌های اندک به دنبال ایجاد درآمد هستند.

این تصمیم نه‌تنها ظرفیت ایجاد هزاران شغل را فراهم می‌آورد، بلکه می‌تواند مقدمه‌ای بر زنجیره‌سازی تولیدات محلی، توسعه صادرات و حتی ورود استان به حوزه انرژی‌های نو باشد.

افزایش سه‌برابری اعتبار؛ از ۱۵۷ میلیارد تا ۵۰۰ میلیارد تومان

احمد توصیفیان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان، با اعلام این خبر گفت: سهم ابتدایی استان از این تسهیلات ۱۵۷ میلیارد تومان بود که با موافقت استاندار و تصویب در شورای برنامه‌ریزی به ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت. سپس با پیگیری‌های وزارتخانه، این رقم از محل منابع ملی به ۵۰۰ میلیارد تومان رسید.

او تأکید کرد که پرداخت تسهیلات از مهرماه آغاز می‌شود و سقف آن برای هر نفر بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

اشتغال‌زایی پایدار؛ هدف اصلی این اعتبارات

به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان، بیش از ۳۰ هزار نفر در سامانه کسب‌وکار استان ثبت‌نام کرده‌اند که صلاحیت و اهلیت آن‌ها برای دریافت تسهیلات در حال بررسی است.

توصیفیان پیش‌بینی کرد: با پرداخت این تسهیلات زمینه ایجاد حدود دو هزار شغل پایدار خرد و خانگی تا پایان سال جاری فراهم خواهد شد.

نقش شرکت‌های پشتیبان در توسعه مشاغل خرد

یکی از محورهای مهم در این طرح، ایجاد ۱۰ شرکت پشتیبان در استان است.

توصیفیان توضیح داد: این شرکت‌ها با هدف حمایت از تولیدکنندگان خرد، بازاریابی و تسهیل فروش محصولات مشاغل خانگی ایجاد خواهند شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان به اقدامات مکمل در حوزه زنجیره‌سازی اشاره کرد و گفت: با توجه به شعار سال، تمرکز بر زنجیره ارزش محصولات کشاورزی مانند انجیر و صیفی‌جات در اولویت قرار دارد. همچنین طرح ایجاد پنل‌های خورشیدی در شهرستان پلدختر در دستور کار است.

او افزود: زمینی به مساحت ۱۰۰ هکتار برای نصب پنل‌های خورشیدی در نظر گرفته شده که تاکنون حدود ۳۰ هکتار آن آماده بهره‌برداری است. این طرح ظرفیت تولید ۲۰ مگاوات برق به ارزش ۸۰۰ میلیارد تومان دارد.

سهام برای اقشار آسیب‌پذیر

یکی از نکات مهم این طرح، تخصیص ۶۰ درصد سهام پروژه انرژی خورشیدی به مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و بازنشستگان است.

به گفته توصیفیان، این اقدام باعث می‌شود اقشار کم‌برخوردار از مزایای فروش تضمینی برق و سود پایدار آن بهره‌مند شوند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد: حدود ۸۵ درصد مردم استان معادل یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از طرح کالابرگ الکترونیکی استفاده می‌کنند که تاکنون در روند دریافت کالا و اجرای طرح رضایت داشته‌اند.

افزایش سه‌برابری تسهیلات مشاغل خانگی در لرستان می‌تواند موتور محرک اشتغال و تولید در استان باشد.

اگر این اعتبارات با مدیریت صحیح، نظارت دقیق و آموزش متقاضیان همراه شود، زمینه ایجاد هزاران شغل پایدار، تقویت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و حتی توسعه انرژی‌های نو فراهم خواهد شد.