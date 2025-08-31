باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
️️سینما مرگ؛ پرده‌ای از جنایت در غزه + فیلم

روایتی تلخ از تاریخ معاصر؛ جایی که تصاویر به‌جا مانده، چهره‌ کسانی را نشان می‌دهد که به‌عنوان تصمیم‌سازان و حامیان اصلی رژیم صهیونیستی، نقش مستقیم در قحطی، محاصره و نسل‌کشی مردم بی‌دفاع غزه داشته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - آنچه در غزه رخ داده است، تنها یک جنگ نیست؛ بلکه فاجعه‌ای انسانی است که سیاست‌های تل‌آویو و حامیان آن، زندگی هزاران کودک، زن و مرد فلسطینی را به خاک و خون کشیده است.

 

