\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0622\u0646\u0686\u0647 \u062f\u0631 \u063a\u0632\u0647 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a\u060c \u062a\u0646\u0647\u0627 \u06cc\u06a9 \u062c\u0646\u06af \u0646\u06cc\u0633\u062a\u061b \u0628\u0644\u06a9\u0647 \u0641\u0627\u062c\u0639\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0644\u200c\u0622\u0648\u06cc\u0648 \u0648 \u062d\u0627\u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0622\u0646\u060c \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0647\u0632\u0627\u0631\u0627\u0646 \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u060c \u0632\u0646 \u0648 \u0645\u0631\u062f \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u062e\u0627\u06a9 \u0648 \u062e\u0648\u0646 \u06a9\u0634\u06cc\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n