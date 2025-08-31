فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان قزوین از شناسایی ۱۲۲۷ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان طی پنج ماه نخست امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ مهدی بختیاری فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان قزوین گفت: در پی گشت‌های مستمر نیرو‌های یگان حفاظت، این تعداد تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت تقریبی ۱۲ هکتار در سطح استان شناسایی و اخطار‌های لازم به متخلفان ابلاغ شد.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ اراضی کشاورزی به عنوان بستری برای تولید و امنیت غذایی، این اقدام را ضروری دانست و گفت: پس از شناسایی، ۶۹۰ مورد از این تغییر کاربری‌های غیرمجاز با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۰ و ماده ۱۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، با اجرای احکام قطعی تخریب، به چرخه تولید بازگردانده شد.

سرهنگ بختیاری همچنین اظهار داشت: یگان حفاظت امور اراضی استان قزوین با جدیت به رصد و پایش مستمر اراضی کشاورزی ادامه می‌دهد و با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز به شدت برخورد خواهد کرد.

منبع: امور اراضی قزوین

برچسب ها: امور اراضی ، تغییر کاربری
