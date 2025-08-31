باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی رشیدیجهان سرپرست تیمهای علمی دانش آموزان ایران با اشاره به درخشش دانش آموزان مخترع ایرانی در نمایشگاه بینالمللی علوم و اختراعات آمریکا ۲۰۲۵ گفت: نمایشگاه بینالمللی علوم و اختراعات آمریکا ۲۰۲۵ بهعنوان یکی از معتبرترین رویدادهای جهانی در حوزه نوآوری و اختراعات، از تاریخ ۱۵ تا ۲۲ آگوست ۲۰۲۵ (۲۴ تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۴) با حضور گسترده نخبگان و تیمهای دانشآموزی از سراسر جهان در ایالات متحده برگزار شد.
وی گفت: در این دوره، ۱۷۷ تیم از ۴۶ کشور به رقابت پرداختند که از کشورهای مطرحی مانند آمریکا، ژاپن، بریتانیا، کرهجنوبی و ایران در میان شرکتکنندگان میتوان نامبرد.
رشیدیجهان افزود؛ این نمایشگاه با حمایت شرکتهای بزرگ فناوری از جمله Google و Microsoft برگزار شد و بستری ارزشمند برای ارائه اختراعات، ایدهها و دستاوردهای علمی نسل جوان فراهم ساخت.
سرپرست تیمهای علمی دانشآموزی ایران به نتایج تیمهای ایرانی در نمایشگاه علوم و اختراعات آمریکا ۲۰۲۵ اشاره و اعلام کرد: در این دوره از رقابتها، تیمهای ایرانی با ارائه پروژههایی نوآورانه و علمی موفق به کسب ۱۳ مدال رنگارنگ شامل ۳ مدال طلا، ۴ مدال نقره و ۶ مدال برنز شدند. این موفقیت درخشان بار دیگر توانمندی علمی نوجوانان و جوانان ایران را در عرصه بینالمللی به نمایش گذاشت.
وی گفت: تیم متشکل از ایلیا مجیدزاده هروی و پارسا کریمی یزدی با ارائه اپلیکیشن هوشمند CommuniMate: شامل راهحلهایی برای چالشهای ارتباطی افراد ناشنوا - تیم متشکل از آرتین رادمتین، آوا آل بویه، باران بهمن، الیار فردوسیزاده، محمدحسین عزتی (از مؤسسه آموزشی فرهنگی واله) با ارائه ارزیابی تأثیر استفاده از چرخدنده مغناطیسی در بهبود عملکرد سیستمهای فرآیندی مبتنی بر چرخدنده مکانیکی و تیم متشکل از نیکی ابطحی، پارسا احمدپوررحیمینژاد، باران درخشنده دریاسری، سارینا نصرتی، رامیا رهجو (از مؤسسه آموزشی فرهنگی واله) با ارائه پروژه بهبود طراحی عضلات پنوماتیکی: شبیهسازی و تحلیل رفتار دینامیکی سیستم، ۳مدال طلای ایران را کسب کردند.
وی ادامه داد: تیم متشکل از مهران رجبی و علیرضا جعفرنژاد با پروژه سطل زباله هوشمند EcoNet Bin: سامانه تفکیک هوشمند زباله با هوش مصنوعی و اینترنت اشیا - تیم متشکل از یاسین عباسی، علی رهبری، نیکا سادات حسینی، کیارش رشیدزاده گرگری، ایزدیار جلالیپور (از مؤسسه آموزشی فرهنگی واله) با ارائه پروژه داروخانه هوشمند: یک پلتفرم هوشمند ماژولار برای متحول کردن تجربه دارو درمانی - تیم متشکل از پارمیدا صلاحمند و سورنا صلاحمند با پروژه توسعه نانوکامپوزیتهای حاوی عصارههای گیاهی با مقاومت در برابر سایش و پوسیدگی باکتریایی دهان و متین حیاتی با ارائه تحلیل و نمایش خودکار سیگنالهای EEG برای پیشبینی تشنج با استفاده از تجزیه باندهای فرکانسی، ۴ مدال نقره این رویداد را کسب نمودند.
رشیدیجهان تیمهای موفق ایرانی که ۶مدال نقره را کسب کردند به شرح ذیل اعلام داشت: تیم متشکل از محمدسام نعمتیمعین و ماهان قدیمی با ارائه بررسی تأثیر گاما آمینوبوتیریک اسید (GABA) بر سلولهای سرطان روده بزرگ - تیم رژینا هودهشناس و باران مرادی (از دبیرستان مدبران) با ارائه بستهبندی زیستتخریبپذیر ضدمیکروبی با نانوکامپوزیت نقره-اکسید روی و اسانس گیاهی - تیم سام رشیدی و رادین عباسی با پروژه طراحی و پیادهسازی ربات NannyBot: انساننمای هوشمند برای نظارت از راه دور بر کودکان - تیم ارشیا چهرهزاد و طاها تاجیک با ارائه پروژه ساخت هیدروژل حاوی کاپتوپریل و بررسی تأثیر آن بر زخمهای دهانی در دیابت - رامان نفریه با ارائه بررسی نانوژل گیاهی جدید بر سلولهای سرطان پوست با آزمون MTT - تیم متشکل از معید رجبی و هلنا رجبی با پروژه محافظت از ذهنهای کنجکاو: راهکار ایمنی هوشمند کودکان با اینترنت اشیا و پردازش تصویر